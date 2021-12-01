Preso suspeito de tentar envenenar ex e incendiar a casa dela em Castelo

Polícia Civil prendeu, na última sexta-feira (26), um homem de 58 anos suspeito de tentar envenenar a ex-companheira dele, uma mulher de 50 anos, e de incendiar a casa dela no bairro Santa Bárbara, em Castelo , no Sul do Estado. O caso ocorreu no último dia 23, no bairro Santo Agostinho, onde a vítima mora.

As investigações apontam que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e estava ameaçando a vítima. Segundo a Polícia Civil, apesar das ameaças e injúrias, a mulher nunca respondeu as mensagens em tom ofensivo.

“A vítima é uma pessoa muito boa e faz serviços voluntários na igreja. O criminoso, apesar disso, decidiu matá-la. Ele sabia que a vítima trabalhava fora o dia todo e, sorrateiramente, foi até a casa dela, entrou (tinha uma chave) e envenenou a comida dela”, conta o titular da Delegacia de Castelo, delegado Marcelo Meurer.

Caso é investigado pela equipe da Delegacia de Castelo Crédito: Divulgação | PMC

No dia do crime, ao chegar em casa e começar a ingerir a comida, a vítima notou que havia algo errado, já que queimou a língua e sentiu que o gosto estava estranho. Diante das ameaças que vinha recebendo, parou de se alimentar e procurou a polícia. O material foi encaminhado ao setor de toxicologia da Polícia Civil para confirmar o tipo de veneno usado.

Na noite do mesmo dia, ela não dormiu em casa e o suspeito foi ao local novamente para matá-la. Ele incendiou a casa da mulher, fazendo com que ela perdesse tudo. Uma criança precisou ser levada para o hospital.

“No dia, uma criança de nove anos foi hospitalizada por ter inalado muita fumaça. Quando realizamos a prisão, ele não conseguiu nem negar, pois, quando incendiou a casa da vítima, se queimou todo”, afirma o delegado Marcelo Meurer.