Vídeo mostra suspeito armado atirando contra dois homens em Cachoeiro

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens foram perseguidos e alvo de tiros no bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O fato ocorreu na manhã de segunda-feira (6). As imagens mostram um indivíduo correndo e caindo após ser atingido pelos disparos. Em seguida, outro homem que estava com ele passa a correr para fugir do atirador, que aparece efetuando disparos com uma arma similar a uma metralhadora.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência de um homem que estava sangrando e disse ter sido baleado no bairro Recanto. Ao chegarem ao local, os militares souberam que a vítima já havia sido socorrida por populares para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.
Segundo a PM, militares foram ao hospital e conversaram com o indivíduo baleado. Ele que estava no Beco São Benedito, com outro homem, quando surgiu um rapaz portando uma arma de fogo e começou a atirar na direção deles. Os dois correram, mas a vítima acabou sendo atingida.
Enquanto os policiais estavam no hospital, o outro homem envolvido no caso chegou ao local, socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e confirmou os fatos narrados pelo indivíduo baleado. Segundo ele, o disparou não o atingiu, mas durante a fuga ele pulou uma laje e acabou sofrendo ferimentos nas pernas, necessitando de atendimento médico. A PM disse que realizou buscas na região onde ocorreu o crime, mas não encontrou o suspeito.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", disse.
A corporação destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou.