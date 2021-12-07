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Um foi baleado

Vídeo mostra suspeito armado atirando contra dois homens em Cachoeiro

Câmeras de segurança mostram dois homens correndo de um indivíduo, que aparece atirando contra eles com uma arma similar a uma metralhadora. Fato ocorreu na segunda-feira (6)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 dez 2021 às 18:35

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 18:35

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens foram perseguidos e alvo de tiros no bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O fato ocorreu na manhã de segunda-feira (6). As imagens mostram um indivíduo correndo e caindo após ser atingido pelos disparos. Em seguida, outro homem que estava com ele passa a correr para fugir do atirador, que aparece efetuando disparos com uma arma similar a uma metralhadora.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência de um homem que estava sangrando e disse ter sido baleado no bairro Recanto. Ao chegarem ao local, os militares souberam que a vítima já havia sido socorrida por populares para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.
Segundo a PM, militares foram ao hospital e conversaram com o indivíduo baleado. Ele que estava no Beco São Benedito, com outro homem, quando surgiu um rapaz portando uma arma de fogo e começou a atirar na direção deles. Os dois correram, mas a vítima acabou sendo atingida.
Dois homens são alvos de tiros de submetralhadora em Cachoeiro de Itapemirim
Homem que atirou contra os dois indivíduis aparece correndo com uma arma na mão no bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais
Enquanto os policiais estavam no hospital, o outro homem envolvido no caso chegou ao local, socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e confirmou os fatos narrados pelo indivíduo baleado. Segundo ele, o disparou não o atingiu, mas durante a fuga ele pulou uma laje e acabou sofrendo ferimentos nas pernas, necessitando de atendimento médico. A PM disse que realizou buscas na região onde ocorreu o crime, mas não encontrou o suspeito.
Polícia Civil informou, em nota, que o caso está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", disse.
A corporação destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou.

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