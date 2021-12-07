Vídeo mostra suspeito armado atirando contra dois homens em Cachoeiro

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Segundo a PM, militares foram ao hospital e conversaram com o indivíduo baleado. Ele que estava no Beco São Benedito, com outro homem, quando surgiu um rapaz portando uma arma de fogo e começou a atirar na direção deles. Os dois correram, mas a vítima acabou sendo atingida.

Homem que atirou contra os dois indivíduis aparece correndo com uma arma na mão no bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim

A corporação destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou.