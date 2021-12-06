Mulher é presa ao receber R$ 8 mil em notas falsas em Cachoeiro

PF encontrou , no pacote, R$ 8 mil em cédulas falsas, todas de R$ 100 Crédito: Divulgação | Polícia Federal

A Polícia Federal informou que a Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios acionou a PF após desconfiar de uma encomenda suspeita que seria enviada ao destinatário nesta segunda-feira.

Uma equipe da corporação, então, acompanhou o momento em que a encomenda foi entregue à suspeita. A mulher recebeu ordem de prisão após os policiais federais constatarem que havia, no interior do pacote, R$ 8 mil em cédulas falsas, em notas de R$ 100 reais.

A mulher contou à Polícia Federal que sabia da falsidade das notas, mas, posteriormente, permaneceu em silêncio. Segundo a PF, ela vai responder pelo crime de moeda falsa, previsto no artigo 289, §1º do Código Penal, cuja pena varia de três a 12 anos de reclusão.