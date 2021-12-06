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Mulher é presa ao receber R$ 8 mil em notas falsas em Cachoeiro

Correios acionou a Polícia Federal após suspeitar da encomenda. PF acompanhou a entrega e constatou as cédulas falsas de R$ 100. Suspeita vai responder pelo crime de moeda falsa
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 dez 2021 às 20:30

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 20:30

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Federal no momento em que recebia um pacote contendo R$ 8 mil em notas falsas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A encomenda foi entregue por meio dos Correios.
Mulher é presa com 8 mil reais em cédulas falsas em Cachoeiro
PF encontrou , no pacote, R$ 8 mil em cédulas falsas, todas de R$ 100 Crédito: Divulgação | Polícia Federal
A Polícia Federal informou que a Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios acionou a PF após desconfiar de uma encomenda suspeita que seria enviada ao destinatário nesta segunda-feira.
Uma equipe da corporação, então, acompanhou o momento em que a encomenda foi entregue à suspeita. A mulher recebeu ordem de prisão após os policiais federais constatarem que havia, no interior do pacote, R$ 8 mil em cédulas falsas, em notas de R$ 100 reais.
A mulher contou à Polícia Federal que sabia da falsidade das notas, mas, posteriormente, permaneceu em silêncio. Segundo a PF, ela vai responder pelo crime de moeda falsa, previsto no artigo 289, §1º do Código Penal, cuja pena varia de três a 12 anos de reclusão.
A reportagem de A Gazeta demandou os Correios para saber se a instituição deseja se posicionar sobre o assunto. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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