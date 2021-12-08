PF detém dois suspeitos recebendo R$ 2 mil em notas falsas em Pinheiros

A Polícia Federal prendeu um homem e apreendeu um adolescente nesta quarta-feira (8), em Pinheiros, no Norte do Estado, no momento em que eles recebiam, cada um, um pacote contendo dez notas falsas de R$ 100 — um total de R$ 2 mil. Segundo a Delegacia da PF de São Mateus — que realizou a prisão — a encomenda foi recebia por meio dos Correios.
A ação foi iniciada após a área de segurança dos Correios acionar a Polícia Federal informando que duas encomendas suspeitas, com indicativos de material irregular, estavam seguindo para o município de Pinheiros. Os policiais acompanharam o momento em que as encomendas foram entregues e detiveram os dois suspeitos.
O homem preso disse aos policiais federais que havia comprado as cédulas pela internet. Ele vai responder pelo crime de moeda falsa, cuja pena varia de três a 12 anos de reclusão. Já o adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município.
De acordo com a Polícia Federal, as investigações seguirão na corporação em busca de outras provas que indiquem se há o envolvimento de mais pessoas.
Os Correios informaram, por nota, que mantêm parceria com todos os órgãos de segurança pública para prevenir o tráfico de itens proibidos, por meio do serviço postal. Os empregados atuam de forma diligente visando identificar postagens cujo conteúdo esteja em desacordo com a legislação.
A empresa também destacou que possui métodos de monitoramento que são aprimorados, periodicamente, com base em informações apresentadas pelos órgãos de segurança e de fiscalização. Muitas das operações de combate a ilícitos começam por meio do processo de fiscalização não-invasiva (raio-x) dos Correios. Quando algum objeto com conteúdo proibido ou ilícito é detectado, os Correios acionam os órgãos competentes.