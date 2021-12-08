PF detém dois suspeitos recebendo R$ 2 mil em notas falsas em Pinheiros

Polícia Federal prendeu um homem e apreendeu um adolescente nesta quarta-feira (8), em Pinheiros , no Norte do Estado, no momento em que eles recebiam, cada um, um pacote contendo dez notas falsas de R$ 100 — um total de R$ 2 mil. Segundo a Delegacia da PF de São Mateus — que realizou a prisão — a encomenda foi recebia por meio dos Correios.

A ação foi iniciada após a área de segurança dos Correios acionar a Polícia Federal informando que duas encomendas suspeitas, com indicativos de material irregular, estavam seguindo para o município de Pinheiros. Os policiais acompanharam o momento em que as encomendas foram entregues e detiveram os dois suspeitos.

Dez cédulas falsas de R$ 100 enviadas pelo Correio foram apreendidas em Pinheiros. Crédito: Polícia Federal

O homem preso disse aos policiais federais que havia comprado as cédulas pela internet. Ele vai responder pelo crime de moeda falsa, cuja pena varia de três a 12 anos de reclusão. Já o adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações seguirão na corporação em busca de outras provas que indiquem se há o envolvimento de mais pessoas.

Os Correios informaram, por nota, que mantêm parceria com todos os órgãos de segurança pública para prevenir o tráfico de itens proibidos, por meio do serviço postal. Os empregados atuam de forma diligente visando identificar postagens cujo conteúdo esteja em desacordo com a legislação.