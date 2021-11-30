Um adolescente foi morto a tiros, na frente da namorada, enquanto os dois estavam na praça do bairro Serra Dourada III, na Serra. O crime aconteceu no final da tarde desta terça-feira (30). O jovem identificado como Wesley Soares do Nascimento, de 17 anos, morreu no local. Já a moça acabou ferida na perna e foi socorrida.
Conforme apurado pelo repórter Caique Verli, da TV Gazeta, a adolescente foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. No local, ela contou aos investigadores que estava sentada com o namorado, quando um bandido chegou de bicicleta, reclamando que Wesley vendia drogas na praça.
De acordo com o relato da jovem, o adolescente não teve tempo de rebater as acusações ou de se defender, porque o criminoso já começou a atirar logo depois. Testemunhas relataram que ouviram, no mínimo, 15 tiros. O jovem Wesley Soares do Nascimento ficou com ferimentos em várias partes do corpo.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que o crime aconteceu por volta das 17h. O rapaz teve o óbito constatado ainda no local, enquanto a adolescente foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até por volta das 18h20 desta terça-feira (30), nenhum suspeito havia sido detido.
A Polícia Civil informou que o corpo do adolescente foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até a manhã desta quarta-feira (1º) nenhum suspeito havia sido detido.
Atualização
01/12/2021 - 2:10
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela DHPP da Serra e que nenhum suspeito foi detido. O texto foi atualizado.
Homem é morto a tiros e mulher é baleada em praça na Serra