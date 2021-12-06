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Violência

Tiros e morte em Serra Dourada III, na Serra

A polícia foi acionada por moradores com relatos de tiroteio nesta segunda-feira (6); no local, equipe da PM encontrou um homem morto
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

06 dez 2021 às 17:24

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 17:24

Tiago Martins, de 34 anos, foi morto a tiros na praça de Serra Dourada III
Tiago Martins, de 34 anos, foi morto a tiros na praça de Serra Dourada III Crédito: Reprodução
Um homem foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (6), no bairro Serra Dourada III, na Serra. Segundo apuração da TV Gazeta, ele foi identificado como Tiago Martins, um vigilante de 34 anos e morador da região. Em um vídeo recebido pela equipe de reportagem, é possível vê-lo caído de bruços e algumas pessoas em volta dele, na praça.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por causa de relatos de disparos de arma de fogo na região, feitos ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Quando chegaram ao local, policiais localizaram a vítima, já sem vida. Ainda segundo a PM, nenhum suspeito foi localizado.
Tiago Martins, de 34 anos, era vigilante, de acordo com familiares Crédito: Arquivo da família
O pai de Tiago, que preferiu não ter o nome divulgado, disse em entrevista à TV Gazeta que o filho estava desempregado havia cerca de um mês e, provavelmente, estava voltando para casa, depois de deixar os dois filhos na escola, no início da tarde desta segunda-feira (6).
Segundo ele, testemunhas contaram que os criminosos atiraram em Tiago, enquanto este estava sentado em um banco da praça. O pai da vítima disse ainda que o filho não tinha qualquer tipo de envolvimento com o "mundo do crime" e não sabe o que pode ter motivado o assassinato.
Homicídio em Serra Dourada III, na Serra
Perícia da Polícia Civil esteve na praça do bairro Serra Dourada III nesta segunda-feira (6) Crédito: Vagner Martins

INVESTIGAÇÃO: O QUE DIZ A PC

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e que caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. "Por enquanto, nenhum suspeito foi detido e detalhes não serão divulgados", afirmou.
A PC também reforçou o pedido de colaboração aos capixabas. Quem tiver qualquer informação sobre o crime deve registrá-la por meio do Disque-Denúncia (181). "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", garantiu a corporação.

HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA NA REGIÃO

Na última terça-feira (30), também à luz do dia, o adolescente Wesley Soares do Nascimento, de 17 anos, foi assassinado e a namorada dele ficou ferida, enquanto estavam na praça de Serra Dourada III. Naquele final de tarde, testemunhas relataram ter ouvido, pelo menos, 15 tiros.
De acordo com o relato dado pela jovem, o crime foi cometido por um homem que chegou de bicicleta, reclamando que o namorado dela estaria usando o local para vender drogas. Logo em seguida, o criminoso já teria começado a atirar. Depois, ele fugiu e não foi localizado pela polícia.
Cerca de três meses antes, no final de agosto, um empresário de 38 anos foi morto na região. Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, ele tinha acabado de sair da feira de Serra Dourada III quando foi abordado por dois homens armados e baleado na cabeça. Os criminosos fugiram de bicicleta.

Atualização

06/12/2021 - 6:10
O texto foi atualizado com foto e informações fornecidas pelo pai da vítima.
Tiros e morte em Serra Dourada 3, na Serra

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