Grávida sofre parada cardíaca após ser espancada pelo ex em Viana

“Nisso que eu ouvi os gritos, eu saí correndo e eu subi. Ela estava chorando e falou ‘tia, eu estou com muita dor na barriga’. Eu comecei a dar massagem na barriga dela. O neném mexia muito, ai ela desmaiou. Eu chamei o Samu e liguei para a irmã dela. o Samu demorou muito, a gente chamou a polícia, vieram duas viaturas e levaram ela para o PA”, contou a vizinha, que preferiu não se identificar.