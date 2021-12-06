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Violência

Grávida sofre parada cardíaca após ser espancada pelo ex em Viana

A jovem de 22 anos foi levada para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra; ela segue internada em estado delicado. O agressor não foi encontrado
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 dez 2021 às 13:01

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 13:01

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
A mulher foi levada pela Polícia Militar ao PA e, depois, transferida para o hospital Crédito: Fernando Madeira
Uma mulher grávida de três meses foi espancada pelo ex-marido no bairro Vila Bethânia, em Viana, neste domingo (6). A vítima, de 22 anos, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro e, em seguida, para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde chegou a sofrer uma parada cardíaca e segue internada.
A jovem, que tem dois filhos, chegou a desmaiar após ser agredida. Uma vizinha dela, em entrevista à reportagem da TV Gazeta, disse que ouviu os gritos da vítima por socorro e foi logo tentar ajudá-la. A jovem reclamava de dores na barriga e desmaiou. Ela foi levada por viaturas da Polícia Militar para o PA e, em seguida, transferida para o hospital.
“Nisso que eu ouvi os gritos, eu saí correndo e eu subi. Ela estava chorando e falou ‘tia, eu estou com muita dor na barriga’. Eu comecei a dar massagem na barriga dela. O neném mexia muito, ai ela desmaiou. Eu chamei o Samu e liguei para a irmã dela. o Samu demorou muito, a gente chamou a polícia, vieram duas viaturas e levaram ela para o PA”, contou a vizinha, que preferiu não se identificar.
A jovem sofreu uma parada cardíaca no Hospital Jayme Santos Neves, onde segue internada em estado de saúde delicado. O irmão dela afirmou que um dos filhos da vítima contou aos policias que o pai dele havia agredido a mãe. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, mas, até o momento, o agressor não foi encontrado.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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