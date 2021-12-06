Seis pessoas são baleadas durante festa clandestina em Vitória

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Seis pessoas foram baleadas durante uma festa clandestina no bairro São Pedro, em Vitória , na madrugada desta segunda-feira (6). As vítimas relataram à Polícia Militar que dois carros passaram pelo local da festa e os ocupantes atiraram contra o público. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas)

A PM informou que foi acionada para ir à Unidade de Pronto Atendimento de São Pedro, pois recebeu a informação de que seis pessoas tinham dado entrada com ferimentos de tiros. No local, as vítimas contaram aos agentes que os carros passaram atirando contra as pessoas na festa.

Os seis feridos receberam atendimento médico na UPA e, depois, ainda conforme a corporação, foram levadas por ambulâncias do Samu e da Prefeitura de Vitória para o São Lucas. O estado de saúde das vítimas não foi informado pela polícia.

As vítimas foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A reportagem da TV Gazeta esteve no local da festa, que aconteceu em uma praça na região a Ilha das Caieiras. Foram encontradas balas de calibre 9 mm no chão, assim como garrafas quebradas e marcas de sangue. Moradores contaram que traficantes de um grupo criminoso, de um bairro rival, abriram fogo contra as pessoas, sem ter um alvo específico.

Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e que, até esta tarde, nenhum suspeito foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", afirmou a corporação.

Na nota, a PC também destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do Disque-Denúncia (181). "É uma ferramenta segura, na qual não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas", concluiu.