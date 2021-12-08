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Lagoa Nova

Acidente entre carro e carreta interdita parte da ES 248 em Linhares

Segundo a PM, o motorista da carreta perdeu o controle do veículo e atingiu o carro, que seguia no sentido Colatina. Um homem, uma mulher e duas crianças se feriram
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

08 dez 2021 às 15:58

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 15:58

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro interdita parcialmente a ES 248, na localidade de Lagoa Nova, em Linhares, na tarde desta terça-feira (8).
carreta colidiu com um carro na ES 248, localidade de Lagoa Nova, em Linhares
Carro foi atingido por uma carreta na ES 248, na localidade de Lagoa Nova, em Linhares Crédito: Caio Dias
Segundo a Polícia Militar, o motorista da carreta perdeu o controle do veículo e atingiu o carro, que seguia no sentido Colatina. Para atendimento à ocorrência, meia pista da rodovia está interditada.
A PM relatou à reportagem da TV Gazeta Norte que no carro estavam um homem, uma mulher e duas crianças. Eles ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital. O estado de saúde das vítimas não foi informado.
Mais informações em instantes.

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