Acidente entre carro e carreta interdita parte da ES 248 em Linhares

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro interdita parcialmente a ES 248, na localidade de Lagoa Nova, em Linhares, na tarde desta terça-feira (8).
Segundo a Polícia Militar, o motorista da carreta perdeu o controle do veículo e atingiu o carro, que seguia no sentido Colatina. Para atendimento à ocorrência, meia pista da rodovia está interditada.
A PM relatou à reportagem da TV Gazeta Norte que no carro estavam um homem, uma mulher e duas crianças. Eles ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital. O estado de saúde das vítimas não foi informado.
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