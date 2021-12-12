Impressionante

Carro quase cai em rio após acidente em cima de ponte em Colatina

Acidente aconteceu no início da manhã de domingo (12). Polícia Militar informou que o motorista estava com sinais de embriaguez e confessou ter ingerido bebida alcoólica
Iara Diniz

12 dez 2021 às 12:55

Carro ficou atravessado na ponte que liga Colatina ao distrito de Itapina Crédito: Divulgação |  Polícia Militar
Um motorista de 44 anos sofreu um acidente na manhã deste domingo (12) em Colatina e, por pouco, não caiu no Rio Doce. A cena impressionou quem passava pelo local, já que o veículo ficou atravessado na ponte de ferro que liga o município ao distrito de Itapina. 
De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista apresentava sinais de embriaguez e confessou ter bebido uísque e cerveja antes de dirigir.  O nome dele não foi divulgado.
Carro ficou atravessado após motorista bater na ponte
Batida aconteceu na manhã deste domingo. Carro ficou atravessado na ponte em Colatina Crédito: Divulgação | Polícia Militar
O acidente aconteceu por volta das 5h30. Segundo a PM, após bater na estrutura da ponte, o veículo, um Hyundai prata, ficou atravessado no caminho, impedindo que outros carros ou pessoas passassem pelo local. Aos policiais, o motorista teria confessado que ingeriu bebidas alcóolicas devido a problemas pessoais. Ele não ficou ferido e foi encaminhado para a  delegacia.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. O valor da fiança não foi divulgado.
Carro bateu em ponte que liga Colatina ao distrito de Itapina e ficou atravessado Crédito: Divulgação | Polícia Militar

