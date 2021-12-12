Carro quase cai em rio após acidente em cima de ponte em Colatina

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista apresentava sinais de embriaguez e confessou ter bebido uísque e cerveja antes de dirigir. O nome dele não foi divulgado.
O acidente aconteceu por volta das 5h30. Segundo a PM, após bater na estrutura da ponte, o veículo, um Hyundai prata, ficou atravessado no caminho, impedindo que outros carros ou pessoas passassem pelo local. Aos policiais, o motorista teria confessado que ingeriu bebidas alcóolicas devido a problemas pessoais. Ele não ficou ferido e foi encaminhado para a delegacia.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. O valor da fiança não foi divulgado.