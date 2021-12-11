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Vídeo: motociclista fica gravemente ferido após ser atingido por carro em Vila Velha

Carlos Henrique Lima de Oliveira, de 28 anos, bateu de frente com um Fiat Siena que seguia na contramão. Com o impacto, ele girou no ar e caiu violentamente no asfalto. Batida ocorreu no começo da noite desta sexta (10), no bairro Vila Garrido
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

11 dez 2021 às 14:02

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 14:02

Um motociclista identificado como Carlos Henrique Lima de Oliveira, de 28 anos, ficou gravemente ferido após ter a moto atingida por um Fiat Siena, no começo da noite desta sexta-feira (10), em uma rua do bairro Vila Garrido, em Vila Velha, na Grande Vitória.
Câmeras de comércios próximos ao local do acidente registraram a colisão. Nas imagens é possível notar que o piloto seguia na mão da direita e não conseguiu parar nem desviar do carro, que vinha na contramão. No momento da batida, o Siena estava lado a lado com um Ford Escort branco, este no sentido correto da rua.
A força da batida foi tanta que o condutor da moto "voou", girou no ar e caiu violentamente no asfalto, onde permaneceu imóvel. Ainda no ar, o capacete saiu da cabeça do piloto, que cai já sem o item de segurança. No fim da gravação é possível notar que o motorista do Siena deixa o veículo segundos após a batida frontal.

SOCORRO

Bastante ferido, Carlos Henrique foi socorrido por uma ambulância. De acordo com a apuração da TV Gazeta, ele foi encaminhado inicialmente ao Hospital Antonio Bezerra de Faria, na mesma cidade, mas precisou ser transferido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Polícia Militar foi procurada pela reportagem para o detalhamento da ocorrência, mas a assessoria de imprensa alegou não ter acesso, nos finais de semana, aos boletins encerrados em plantões anteriores. A Prefeitura de Vila Velha também foi demandada, porém não retornou à demanda feita.
Com informações de Carol Monteiro, da TV Gazeta

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