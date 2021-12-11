Vídeo: motociclista fica gravemente ferido após ser atingido por carro em Vila Velha

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Um motociclista identificado como Carlos Henrique Lima de Oliveira, de 28 anos, ficou gravemente ferido após ter a moto atingida por um Fiat Siena, no começo da noite desta sexta-feira (10), em uma rua do bairro Vila Garrido, em Vila Velha , na Grande Vitória.

Câmeras de comércios próximos ao local do acidente registraram a colisão. Nas imagens é possível notar que o piloto seguia na mão da direita e não conseguiu parar nem desviar do carro, que vinha na contramão. No momento da batida, o Siena estava lado a lado com um Ford Escort branco, este no sentido correto da rua.

A força da batida foi tanta que o condutor da moto "voou", girou no ar e caiu violentamente no asfalto, onde permaneceu imóvel. Ainda no ar, o capacete saiu da cabeça do piloto, que cai já sem o item de segurança. No fim da gravação é possível notar que o motorista do Siena deixa o veículo segundos após a batida frontal.

SOCORRO

Bastante ferido, Carlos Henrique foi socorrido por uma ambulância. De acordo com a apuração da TV Gazeta, ele foi encaminhado inicialmente ao Hospital Antonio Bezerra de Faria, na mesma cidade, mas precisou ser transferido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

Polícia Militar foi procurada pela reportagem para o detalhamento da ocorrência, mas a assessoria de imprensa alegou não ter acesso, nos finais de semana, aos boletins encerrados em plantões anteriores. A Prefeitura de Vila Velha também foi demandada, porém não retornou à demanda feita.