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Sem feridos

Carro e carreta vão parar em canteiro após acidente em Vila Velha

A colisão foi registrada por volta das 16h50 desta sexta-feira (10), na Rodovia Darly Santos, próximo ao Atacadão
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

10 dez 2021 às 19:07

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 19:07

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta foi registrado por volta das 16h50 desta sexta-feira (10), na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. A colisão entre os veículos ocorreu na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, próximo ao Atacadão. Segundo a Polícia Militar e a Guarda Municipal, ninguém se feriu.
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que, após a colisão, os dois veículos ficaram sobre o canteiro central da rodovia. 
Acidente é registrado na Carlos Lindemberg, em Vila Velha
Acidente foi registrado na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
A Guarda Municipal de Vila Velha disse que, segundo relatos de testemunhas aos agentes, a carreta seguia pela Rodovia Darly Santos no sentido do viaduto que passa sobre a Lindenberg e foi surpreendida por outra carreta acessando a pista saindo do hiperatacado (Atacadão).
Segundo informações passadas para a Guarda, para evitar a colisão, o motorista da primeira carreta desviou, jogando o veículo para a pista da esquerda, e acabou atingindo o Mitsubishi Pajero. Ambos veículos subiram no canteiro central, colidindo contra um poste de iluminação. "Não houve feridos, apenas danos materiais", finalizou a Guarda.

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