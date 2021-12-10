Carro e carreta vão parar em canteiro após acidente em Vila Velha

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta foi registrado por volta das 16h50 desta sexta-feira (10), na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. A colisão entre os veículos ocorreu na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, próximo ao Atacadão. Segundo a Polícia Militar e a Guarda Municipal, ninguém se feriu.
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que, após a colisão, os dois veículos ficaram sobre o canteiro central da rodovia.
A Guarda Municipal de Vila Velha disse que, segundo relatos de testemunhas aos agentes, a carreta seguia pela Rodovia Darly Santos no sentido do viaduto que passa sobre a Lindenberg e foi surpreendida por outra carreta acessando a pista saindo do hiperatacado (Atacadão).
Segundo informações passadas para a Guarda, para evitar a colisão, o motorista da primeira carreta desviou, jogando o veículo para a pista da esquerda, e acabou atingindo o Mitsubishi Pajero. Ambos veículos subiram no canteiro central, colidindo contra um poste de iluminação. "Não houve feridos, apenas danos materiais", finalizou a Guarda.