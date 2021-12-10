Carro e carreta vão parar em canteiro após acidente em Vila Velha

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta foi registrado por volta das 16h50 desta sexta-feira (10), na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha . A colisão entre os veículos ocorreu na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, próximo ao Atacadão. Segundo a Polícia Militar e a Guarda Municipal, ninguém se feriu.

Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que, após a colisão, os dois veículos ficaram sobre o canteiro central da rodovia.

Acidente foi registrado na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

A Guarda Municipal de Vila Velha disse que, segundo relatos de testemunhas aos agentes, a carreta seguia pela Rodovia Darly Santos no sentido do viaduto que passa sobre a Lindenberg e foi surpreendida por outra carreta acessando a pista saindo do hiperatacado (Atacadão).