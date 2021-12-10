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Trânsito lento

Acidente entre moto e carreta deixa feridos na BR 101, em Fundão

Ocorrência foi registrada no km 237 da rodovia e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há registro de interdição no local. O trânsito flui lentamente pela pista lateral
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

10 dez 2021 às 15:35

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 15:35

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma moto e uma carreta no início da tarde desta sexta-feira (10), no km 237 da BR 101, em Timbuí, distrito de Fundão, no sentido Serra. Um dos feridos é o motociclista. A pista ficou interditada para atendimento e foi totalmente liberada às 14h50. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito flui lentamente pela pista lateral. Um longo engarrafamento se formou na rodovia após a ocorrência. 
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou  que a ocorrência foi registrada às 13h08. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu duas pessoas para um hospital. 
Acidente no km 237 da BR 101 deixa o trânsito congestionado.
Acidente no km 237 da BR 101 deixa o trânsito congestionado na BR 101 Crédito: Leitor/ A Gazeta
O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a ocorrência. A reportagem de A Gazeta demandou a corporação para saber mais informações sobre o atendimento à ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Longo engarrafamento é formado na BR 101, em Fundão
Imagem mostra longo engarrafamento formado na BR 101, em Fundão, no início da tarde desta sexta (10)  Crédito: Google Maps

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