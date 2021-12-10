Acidente entre moto e carreta deixa feridos na BR 101, em Fundão

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 13h08. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu duas pessoas para um hospital.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a ocorrência. A reportagem de A Gazeta demandou a corporação para saber mais informações sobre o atendimento à ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.