Acidente entre moto e carreta deixa feridos na BR 101, em Fundão

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma moto e uma carreta no início da tarde desta sexta-feira (10), no km 237 da BR 101, em Timbuí, distrito de Fundão, no sentido Serra. Um dos feridos é o motociclista. A pista ficou interditada para atendimento e foi totalmente liberada às 14h50. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito flui lentamente pela pista lateral. Um longo engarrafamento se formou na rodovia após a ocorrência.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 13h08. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu duas pessoas para um hospital.
O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a ocorrência. A reportagem de A Gazeta demandou a corporação para saber mais informações sobre o atendimento à ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.