Ciclista perde o controle em descida e atropela várias pessoas em Vitória

Um atropelamento causado por um ciclista deixou 8 mulheres feridas na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro São Pedro, em Vitória na manhã desta sexta-feira (10). De acordo com as informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu depois que o homem perdeu o controle da direção e atingiu os pedestres.
Um vídeo enviado por leitor à reportagem de A Gazeta mostra pelo menos duas ambulâncias do Samu, uma dos bombeiros e ainda viaturas da Guarda Municipal de Vitória e também do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.
NO PONTO DE ÔNIBUS
O atropelamento ocorreu pouco antes das 8h e as pessoas atingidas estavam em um ponto de ônibus às margens da rodovia, no sentido Maruípe. Ao menos três vítimas foram socorridas e imobilizadas em macas antes de serem colocadas nas ambulâncias e levadas para hospitais da região. Outras pessoas feridas, em menor gravidade, receberam atendimento na calçada.
SEM FREIO
Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, por meio da Gerência de Operações e Fiscalização no Trânsito, informa que um ciclista estava seguindo pela rodovia Serafim Derenzi, sentido Maruípe, quando ao perceber que estava sem freio, desviou de um coletivo e atingiu oito mulheres que estavam em um ponto de ônibus. A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) deu apoio no fluxo da via e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar assumiu a ocorrência.
As vítimas foram socorridas por duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e duas viaturas do Corpo de Bombeiros. Cinco mulheres foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e outra para o Pronto Atendimento do bairro São Pedro. As outras duas vítimas foram liberadas no local.