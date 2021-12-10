Ciclista perde o controle em descida e atropela várias pessoas em Vitória

As pessoas atropeladas estavam em um ponto de ônibus da Avenida Serafim Derenzi Crédito: Internauta

Um atropelamento causado por um ciclista deixou 8 mulheres feridas na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro São Pedro, em Vitória na manhã desta sexta-feira (10). De acordo com as informações iniciais do Corpo de Bombeiros , o acidente aconteceu depois que o homem perdeu o controle da direção e atingiu os pedestres.

A Gazeta mostra pelo menos duas ambulâncias do Samu, uma dos bombeiros e ainda viaturas da Guarda Municipal de Vitória e também do Batalhão de Trânsito da Um vídeo enviado por leitor à reportagem demostra pelo menos duas ambulâncias do Samu, uma dos bombeiros e ainda viaturas da Guarda Municipal de Vitória e também do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar

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NO PONTO DE ÔNIBUS

O atropelamento ocorreu pouco antes das 8h e as pessoas atingidas estavam em um ponto de ônibus às margens da rodovia, no sentido Maruípe. Ao menos três vítimas foram socorridas e imobilizadas em macas antes de serem colocadas nas ambulâncias e levadas para hospitais da região. Outras pessoas feridas, em menor gravidade, receberam atendimento na calçada.

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10/12 às 07h:55min | São Pedro/Vitória - Atendimento pré-hospitalar: Atropelamento, indivíduo informou que um ciclista perdeu o controle da bicicleta e atropelou várias pessoas . Equipes do CBMES em deslocamento. #193ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) December 10, 2021

SEM FREIO

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, por meio da Gerência de Operações e Fiscalização no Trânsito, informa que um ciclista estava seguindo pela rodovia Serafim Derenzi, sentido Maruípe, quando ao perceber que estava sem freio, desviou de um coletivo e atingiu oito mulheres que estavam em um ponto de ônibus. A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) deu apoio no fluxo da via e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar assumiu a ocorrência.