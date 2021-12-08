Vídeo: caminhão-cegonha carregado de carros invade contramão na BR 262

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As imagens impressionam: um caminhão-cegonha, carregado de carros, desce a serra da BR 262 , na altura de Domingos Martins , invadindo a contramão por diversas vezes. A cena foi flagrada às 9h30 desta quarta-feira (8) por Nathielly Martins, que seguia pela rodovia sentido Vitória com o pai, o construtor Bruno Martins, que dirigia o veículo em que eles estavam.

"Ele invadia a contramão quando estávamos descendo a serra da Vista Linda. Um perigo. Ele ia cometer um acidente, era um perigo para o motorista que estava subindo. Se ele estava com problema mecânico, tinha que ter parado. Ele invadia a contramão na curva, gerando um perigo enorme para os motoristas que estavam subindo a serra em Domingos Martins", afirmou o construtor.

A Gazeta acionou a A reportagem deacionou a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) para saber como o motorista que flagrar esse tipo de infração deve proceder.

Em nota, a corporação explicou que o cidadão deve entrar em contato com a PRF por meio do telefone 191, e informar a ocorrência com o maior número de informações (placa do veículo, modelo, cor, local, ponto de referência, sentido que o veículo segue e outros detalhes).

Com relação à penalidade por esse tipo de infração, a PRF diz que o condutor pode responder pelo Art. 186, que diz:

Transitar pela contramão de direção em:

I - vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

- vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário: Infração - grave

- grave Penalidade - multa

- multa II - vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação:

- vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação: Infração - gravíssima;

- gravíssima; Penalidade - multa.

Ou pode responder pelo Art. 170, que diz: