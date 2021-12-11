Duas pessoas ficam feridas em acidente com moto na Beira-Mar, em Vitória
Piloto e passageiro ficaram feridos em um acidente ocorrido perto da Curva do Saldanha, na Avenida Beira-Mar, em Vitória, na manhã deste sábado (11). A motocicleta, placa ODO 1F70, modelo Honda CBR 300R, seguia no sentido Centro quando o condutor perdeu o controle da direção e caiu na pista. As vítimas não tiveram as identificações repassadas à reportagem de A Gazeta.
Ao caírem, os dois se feriram e no asfalto ficaram marcas de sangue na faixa próxima ao canteiro central. Imagens captadas pela TV Gazeta mostram a motocicleta no local do acidente. Ela foi deslocada para a calçada para não comprometer o trânsito.
Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que por volta das 7h houve um acionamento para verificar a informação de que um motociclista havia perdido o controle e tombado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na altura da Curva do Saldanha, no Centro de Vitória.
No local, os militares verificaram que o motociclista e um carona ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu, que deslocou duas ambulâncias para efetivar o socorro. Os dois foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, que fica a poucos metros de onde ocorreu a queda.