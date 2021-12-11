Marcas de sangue ficaram na pista da Avenida Beira-Mar, na altura da Curva do Saldanha, em Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Duas pessoas ficam feridas em acidente com moto na Beira-Mar, em Vitória

A Gazeta. Piloto e passageiro ficaram feridos em um acidente ocorrido perto da Curva do Saldanha, na Avenida Beira-Mar, em Vitória , na manhã deste sábado (11). A motocicleta, placa ODO 1F70, modelo Honda CBR 300R, seguia no sentido Centro quando o condutor perdeu o controle da direção e caiu na pista. As vítimas não tiveram as identificações repassadas à reportagem de

Ao caírem, os dois se feriram e no asfalto ficaram marcas de sangue na faixa próxima ao canteiro central. Imagens captadas pela TV Gazeta mostram a motocicleta no local do acidente. Ela foi deslocada para a calçada para não comprometer o trânsito.

A moto foi colocada na calçada após o acidente Crédito: Ronaldo Rodrigues/TV Gazeta

Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que por volta das 7h houve um acionamento para verificar a informação de que um motociclista havia perdido o controle e tombado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na altura da Curva do Saldanha, no Centro de Vitória.