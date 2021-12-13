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Iconha

Motorista atropela e mata duas pessoas na BR 101 no Sul do ES

Acidente aconteceu no fim da tarde deste domingo (12),  na altura de Iconha. Uma das vítimas morreu no local e a outra chegou a ser atendida, mas não resistiu
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 dez 2021 às 21:12

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 21:12

Motorista perde controle do carro e mata mãe e filha atropeladas na BR 101
Motorista perdeu o controle do carro e invadiu o acostamento Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motorista perdeu o controle do carro, invadiu o acostamento e atropelou duas pessoas que andavam na BR 101, na altura de Iconha, no final da tarde deste domingo (12). Uma das vítimas morreu no local. A outra chegou a ser socorrida por uma ambulância, mas morreu antes de chegar ao hospital. A concessionária Eco 101 informou que o acidente aconteceu às 17h40 no quilômetro 371,4 da rodovia.
Moradores do local contaram para a reportagem da TV Gazeta Sul que as duas vítimas são mãe e filho. Ainda de acordo com testemunhas, o motorista foi agredido por algumas pessoas que se revoltaram com o acidente.
Juliana e Robson (mãe e filho) moravam perto do local do acidente
Juliana e Robson (mãe e filho) moravam perto do local do acidente Crédito: Reprodução
Ele foi encaminhado ao hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, de acordo com a Eco 101, onde segue sob escolta da Polícia Militar.
Não houve interdição de pista. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além do Samu, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), perícia da Polícia Civil e IML.
A PRF, Polícia Civil e Polícia Militar foram procuradas por A Gazeta para mais informações. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Atualização

13/12/2021 - 12:51
Após a publicação da matéria, a reportagem da TV Gazeta Sul confirmou que as vítimas do atropelamento são mãe e filho. O texto foi atualizado.

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