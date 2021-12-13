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Tragédia

Mãe e filho mortos atropelados na BR 101 iriam para igreja no ES

Mulher de 37 anos o menino, de 7, estavam em um ponto de ônibus a caminho da igreja quando foram atingidos por um carro na altura de Iconha, no Sul do Estado

Publicado em 

13 dez 2021 às 11:22

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 11:22

Juliana e Robson (mãe e filho) moravam perto do local do acidente
Juliana e Robson (mãe e filho) moravam perto do local do acidente Crédito: Reprodução
A dona de casa Juliana Lacerda de Oliveira, de 37 anos, e o filho dela, Robson de Oliveira Ferreira, de 7, são as vítimas do atropelamento que terminou com duas mortes neste domingo (12), na BR 101, em Iconha. Mãe e filho estavam em um ponto de ônibus a caminho da igreja quando foram atingidos por um carro. O menino morreu no local e a mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. 
Testemunhas contaram que o motorista do carro teria perdido o controle do veículo e invadido o acostamento, onde mãe e filho estavam em um ponto de ônibus.
Juliana morava na comunidade de Itaperoroma Baixa, interior de Anchieta, perto do local do acidente. Ela havia passado o dia com a família na casa de um casal de amigos, o pastor Orlando Soares Santos e a esposa dele, Katia Kope.  
"Eu chamava ela de Juju. E sempre falava: 'Juju, não fica no acostamento porque é perigoso um carro te pegar. Fica mais longe'. E ela estava mais distante, mas o carro pegou eles de costas. Muito difícil acreditar. A gente estava junto e ela ficou para ir de ônibus para a igreja. A gente se encontraria lá, mas não deu tempo", lamentou Kátia.
Motorista perde controle do carro e mata mãe e filha atropeladas na BR 101
Imagem do local do acidente que matou Juliana eo filho Robson na BR 101 Crédito: Leitor | A Gazeta
Juliana deixa uma filha de 10 anos, que havia ido para a igreja de carona com o pastor.  Os corpos dela e do filho foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro e serão sepultados em Iconha.
O motorista do carro ficou ferido e foi levado para o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internado. A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber se o condutor foi autuado e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

VELÓRIO E ENTERRO

O velório de Juliana e Robson serão realizados na quadra de Itaperoroma Baixa, em Anchieta, onde as vítimas moravam, e o enterro será no cemitério da mesma região.
Com informações de Bruna Hemerly, da TV Gazeta

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