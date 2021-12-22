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Noroeste do ES

Suspeito de estuprar adolescente em Barra de São Francisco é preso

Policiais conseguiram chegar até o suspeito, que já tinha passagens pela Justiça por furto e posse de drogas, por meio de denúncias feitas por populares
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 dez 2021 às 17:51

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 17:51

Um homem de 26 anos foi preso em Barra de São Francisco, região Noroeste do Estado, suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos. A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (22). De acordo com a Polícia Civil, a vítima não tem nenhum grau de parentesco com o suspeito, mas frequentava a casa dele, onde o crime teria ocorrido.
A equipe da Delegacia Regional de Barra de São Francisco chegou ao indivíduo, que já tinha passagens pela Justiça por furto e posse de drogas, por meio de denúncias feitas por populares.
A equipe da Delegacia Regional de Barra de São Francisco prendeu um homem suspeito de ser autor de um estupro de vulnerável.
Fachada da Delegacia Regional de Barra de São Francisco  Crédito: Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.

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