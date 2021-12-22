Suspeito de estuprar adolescente em Barra de São Francisco é preso

Um homem de 26 anos foi preso em Barra de São Francisco, região Noroeste do Estado, suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos. A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (22). De acordo com a Polícia Civil, a vítima não tem nenhum grau de parentesco com o suspeito, mas frequentava a casa dele, onde o crime teria ocorrido.
A equipe da Delegacia Regional de Barra de São Francisco chegou ao indivíduo, que já tinha passagens pela Justiça por furto e posse de drogas, por meio de denúncias feitas por populares.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.