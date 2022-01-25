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Violência

Três pessoas são mortas a tiros em ataque a bairro de Vila Velha

Luciane Bredoff de Jesus Penha, de 46 anos, e Francisco Souza Scalzer Netto, de 26, são duas das três vítimas; crime ocorreu na madrugada desta terça (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2022 às 08:12

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 08:12

Escadaria no bairro Jaburuna onde uma das vítimas foi assassinada na madrugada desta terça (25)
Escadaria no bairro Jaburuna onde uma das vítimas foi assassinada na madrugada desta terça (25) Crédito: TV Gazeta
Três pessoas foram assassinadas a tiros no bairro Jaburuna, em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (25). Duas das vítimas foram identificadas como Luciane Bredoff de Jesus Penha, de 46 anos e Francisco Souza Scalzer Netto, de 26 anos. A suspeitada polícia é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas.
A princípio, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio em uma escadaria do bairro Jaburuna. Lá, encontraram um homem morto sentado em uma cadeira, em um local que seria um ponto estratégico do tráfico de drogas.
Logo depois, porém, os militares receberam a informação de que duas outras pessoas foram assassinadas dentro de uma casa, a cerca de 200 metros da escadaria. Na residência, encontraram Francisco e Luciane mortos.
De acordo com a polícia, grupos armados teriam sido responsáveis pelos assassinatos. Por isso, a suspeita é de que os crimes tenham relação com o tráfico de drogas.
Moradores contaram à reportagem da TV Gazeta, sem gravar entrevista, que ouviram cerca de 30 disparos durante a madrugada. Eles acrescentaram também que o casal morto morava há cerca de dois meses apenas no bairro.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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