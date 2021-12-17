Suspeito de falsificar dinheiro é preso em flagrante pela PF em Vila Velha

Com o suspeito, a polícia apreendeu mais de R$ 70 mil em notas falsas em Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Operação Luz Negra, e o detido era um dos alvos principais dos investigadores. A ação da PF foi conduzida pela Delegacia de Polícia Federal de Jales, em São Paulo, e visa desarticular um esquema criminoso especializado na produção e distribuição de moeda falsa em todo Brasil. Um homem foi preso em flagrante, em Vila Velha , pela Polícia Federal apontado como um grande distribuidor de moeda falsa no Espírito Santo . A prisão foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (17) na, e o detido era um dos alvos principais dos investigadores. A ação da PF foi conduzida pela Delegacia de Polícia Federal de Jales, em São Paulo, e visa desarticular um esquema criminoso especializado na produção e distribuição de moeda falsa em todo Brasil.

No Espírito Santo, foram cumpridos um mandado de busca e apreensão, e outro de prisão preventiva, ambos no mesmo local, em Vila Velha.

E CONTANDO...

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Na residência foram apreendidos telefones celulares, computadores, anotações, materiais que indicam a produção de cédulas falsas, várias encomendas contendo notas falsas prontas e embaladas para envio, além de um total de R$ 71.460,00 reais em moeda falsa, sendo 684 cédulas em denominação de 100 reais e outras 156 notas de 20 reais.

O objetivo da ação, além do cumprimento das ordens judiciais, é obter novos elementos de provas para desmantelar o esquema criminoso dedicado à distribuição de moeda falsa pelo país. A outra prisão efetivada pela Polícia Federal ocorreu no Distrito Federal.

OPERAÇÃO LUZ NEGRA

As investigações foram iniciadas no começo deste ano, a partir de uma apreensão de cédulas falsas realizada pela PF em Jales, no dia 8 de janeiro. A apreensão foi realizada no momento em que um dos compradores das falsificações retirava uma encomenda em uma agência postal no Centro da cidade.

Além das cédulas falsas, no endereço onde ocorreu a busca e apreensão, a PF apreendeu material para o preparo de novas notas Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Na ocasião, a Polícia Federal apreendeu mil reais em cédulas falsas, que foram adquiridas por um empresário local, após negociar a compra através de contatos mantidos com o falsificador por meio de aplicativo de mensagem.

Os investigados poderão ser responsabilizados pelo crime de Moeda Falsa (art. 289 do Código Penal) com penas que combinadas podem chegar a 12 (doze) anos de prisão.

A PF salienta que crimes dessa natureza são considerados de grave potencial ofensivo pela Lei, especialmente porque atentam contra a fé pública. Agora as investigações prosseguem buscando mais provas, bem como determinar se há o envolvimento de mais pessoas.