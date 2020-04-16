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Encomenda criminosa

Mais uma mulher é presa por receber dinheiro falso pelos Correios no ES

Caso parecido aconteceu na manhã desta quarta-feira (15). No mesmo dia, à tarde, outra mulher foi presa recebendo o mesmo valor em notas falsas também pelos Correios.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 19:33

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 19:33

Mulher é presa ao receber 10 notas falsas de R$ 100 pelos Correios
Mulher é presa ao receber 10 notas falsas de R$ 100 pelos Correios Crédito: Divulgação/PF-ES
Uma mulher foi presa, na tarde desta quarta-feira (15), por compra de dinheiro falso pelos Correios. A prisão foi feita no município da Serra, no Espírito Santo, depois que uma outra mulher também foi presa pelo mesmo crime, durante a manhã.
As investigações começaram quando a polícia recebeu a informação, da área de segurança do Correios, de que outra encomenda contendo cédulas falsas seria entregue no município.
Neste caso, uma terceira pessoa, com procuração para receber a correspondência, foi até uma agência dos Correios para retirar o pacote.

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A Polícia Federal acompanhou esta pessoa e constatou que, dentro do envelope, havia cédulas falsas. No entanto, ela afirmou aos policiais que o dinheiro não lhe pertencia, e indicou quem seria a verdadeira destinatária da encomenda.

DEZ NOTAS FALSAS

A mulher, que seria a real destinatária do pacote, foi presa. As 10 notas falsas de R$ 100 foram apreendidas. De acordo com a PF, elas aparentavam falsificação capaz de enganar o cidadão comum.
A mulher vai responder pelo crime de adquirir ou guardar cédulas falsas, em que a pena varia entre três a 12 anos de reclusão.

INVESTIGAÇÕES

As investigações continuam para permitir a identificação do falsário, já que as cédulas foram encaminhadas de outro Estado da federação.
Com informações G1 ES.

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