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Encomenda criminosa

Mulher é presa após receber dinheiro falso pelos Correios no ES

Prisão em flagrante aconteceu nesta quarta-feira (15) na Serra; a mulher detida recebeu R$ 1.000 em notas falsificadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 16:02

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 16:02

Dentro do envelope entregue à mulher tinha R$ 1.000 em notas falsas
Dentro do envelope entregue à mulher tinha R$ 1.000 em notas falsas Crédito: Divulgação | Polícia Federal do Espírito Santo
Uma mulher que não teve o nome e nem a idade revelados foi presa em flagrante, na manhã desta quarta-feira (15), logo depois de receber um envelope com dinheiro falso por meio de uma entrega dos Correios. A correspondência, entregue na Serra, continha dez notas falsas de R$ 100.
Polícia Federal do Espírito Santo realizou a prisão após receber uma denúncia da área de segurança da empresa pública, que percebeu a ilegalidade da encomenda. Todas as notas, que apresentavam falsificação capaz de enganar o cidadão comum, também foram apreendidas.
Como o dinheiro teve origem em outro Estado, a investigação continuará em curso para tentar identificar o responsável pelo envio e produção dessas notas. Já a mulher, que acabou presa por adquirir papel-moeda falso  crime tipificado no Artigo 289 do Código Penal Brasileiro  pode pegar de três a 12 anos de reclusão.

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