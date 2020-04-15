Mulher é presa após receber dinheiro falso pelos Correios no ES

Uma mulher que não teve o nome e nem a idade revelados foi presa em flagrante, na manhã desta quarta-feira (15), logo depois de receber um envelope com dinheiro falso por meio de uma entrega dos Correios. A correspondência, entregue na Serra, continha dez notas falsas de R$ 100.
A Polícia Federal do Espírito Santo realizou a prisão após receber uma denúncia da área de segurança da empresa pública, que percebeu a ilegalidade da encomenda. Todas as notas, que apresentavam falsificação capaz de enganar o cidadão comum, também foram apreendidas.
Como o dinheiro teve origem em outro Estado, a investigação continuará em curso para tentar identificar o responsável pelo envio e produção dessas notas. Já a mulher, que acabou presa por adquirir papel-moeda falso crime tipificado no Artigo 289 do Código Penal Brasileiro pode pegar de três a 12 anos de reclusão.