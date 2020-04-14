PF prende homem acusado de assaltar os Correios nove vezes no ES

Um homem de 24 anos, que segundo a Polícia Federal do Espírito Santo participou de roubos a agências dos Correios no Espírito Santo entre julho e dezembro de 2019, foi preso na Operação Escalada nesta terça-feira (14) em Vila Velha.
A operação contou com a participação de nove policiais federais, sendo realizado o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão nos endereços do investigado no bairro de Novo Horizonte, no município de Serra, e de um mandado de prisão em nome do procurado, todos expedidos pela Justiça Federal de Linhares.
O criminoso participou de nove roubos: em Água Doce do Norte, Alto Rio Novo, Ibiraçu, Fundão, Mimoso do Sul, Alegre, Pancas, Ibatiba e Vila Pavão. A Polícia Federal diz que, em dois desses assaltos, seus comparsas foram presos em flagrante e ele conseguiu fugir.
TENTOU FUGIR
No cumprimento do mandado nesta terça-feira (14), o assaltante tentou novamente escapar pulando o muro da sua residência, sendo encontrado na casa de vizinhos. A PF reforça que as investigações continuarão para identificação de outros comparsas e para verificar se o assaltante participou de outros crimes dentre eles crimes contra patrimônio no município da Serra.
O investigado responderá pelo crime de roubo triplamente qualificado, previsto no Artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I do Código Penal, cujas penas somadas poderão chegar a 16 anos de reclusão por cada roubo. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Viana 2 (CDPV2).