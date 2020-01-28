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Noroeste do ES

Agência dos Correios é assaltada em Água Doce do Norte

De acordo com a PM, três criminosos invadiram o local e roubaram dinheiro e objetos dos funcionários.  Atendimentos na agência estão paralisados

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 18:55
Agência dos Correios em Água Doce do Norte Crédito: Leitor
Uma agência dos Correios foi assaltada nesta segunda-feira (27), no Centro de Água Doce do Norte, no Noroeste do Estado. O local permanece fechado e os moradores que precisarem dos serviços terão que ir para outras cidades. 
De acordo com a Polícia Militar (PM), três criminosos invadiram o local e roubaram dinheiro e objetos dos funcionários, depois fugiram a pé.
Os Correios confirmam que à agência foi assaltada e informaram que a Polícia Federal foi acionada para investigar o caso.  A empresa afirmou que não detalha valores ou objetos roubados.

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Segundo a Polícia Federal, os trabalhos de investigação estão em andamento.  
De acordo com os Correios, os clientes que precisarem dos serviços da unidade podem utilizar as agências dos municípios de Ecoporanga ou Barra de São Francisco, também no Noroeste do Estado.  A distribuição postal não foi afetada.

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