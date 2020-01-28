Agência dos Correios é assaltada em Água Doce do Norte

Agência dos Correios em Água Doce do Norte Crédito: Leitor

Uma agência dos Correios foi assaltada nesta segunda-feira (27), no Centro de Água Doce do Norte, no Noroeste do Estado. O local permanece fechado e os moradores que precisarem dos serviços terão que ir para outras cidades.

De acordo com a Polícia Militar (PM), três criminosos invadiram o local e roubaram dinheiro e objetos dos funcionários, depois fugiram a pé.

Os Correios confirmam que à agência foi assaltada e informaram que a Polícia Federal foi acionada para investigar o caso. A empresa afirmou que não detalha valores ou objetos roubados.

Segundo a Polícia Federal, os trabalhos de investigação estão em andamento.