Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Vitória

Agência dos Correios de Viana é assaltada e fica fechada para perícia

Os moradores da região que precisam do serviço postal no município devem procurar atendimento na agência da Casa do Cidadão de Viana, localizada na Av. Guarapari, número 200

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 18:12
Agência dos Correios de Viana é assaltada Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Uma agência dos Correios de Viana, município da Grande Vitória, foi assaltada nesta terça-feira (21) e deverá ficar fechada até a finalização de uma perícia. Segundo a empresa, a Polícia Federal já foi acionada e investiga o caso. A alternativa para moradores da região que precisam do serviço é buscar atendimento na agência da Casa do Cidadão de Viana, localizada na Av. Guarapari, número 200.
Ainda de acordo com os Correios, por se tratar de assunto relacionado à segurança, a empresa não divulga detalhes do ocorrido.
A Polícia Federal informou que a ocorrência de assalto foi confirmada e que uma equipe foi imediatamente enviada ao local para iniciar as investigações. 

Veja Também

"Deviam parar para pedir segurança nos ônibus", sugere leitor

Adolescente é apreendido após tentar matar a namorada a facadas em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados