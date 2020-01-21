Agência dos Correios de Viana é assaltada e fica fechada para perícia

Uma agência dos Correios de Viana, município da Grande Vitória, foi assaltada nesta terça-feira (21) e deverá ficar fechada até a finalização de uma perícia. Segundo a empresa, a Polícia Federal já foi acionada e investiga o caso. A alternativa para moradores da região que precisam do serviço é buscar atendimento na agência da Casa do Cidadão de Viana, localizada na Av. Guarapari, número 200.