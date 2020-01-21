O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste / Reprodução

Your browser does not support the audio element. Adolescente é apreendido após tentar matar a namorada a facadas em Colatina

Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido pela Polícia Militar em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, suspeito de ter esfaqueado a namorada dele, uma jovem de 16 anos, na noite desta segunda-feira (20). A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Silvio Avidos, no mesmo município.

De acordo com informações da ocorrência da Polícia Militar, policiais foram até o bairro Vicente Soela 3 por volta das 21h. No local, o Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate da vítima. Os militares ouviram testemunhas, que deram pistas sobre o suspeito de ter cometido o crime.

A equipe da PM se deslocou até o Centro de Colatina, onde localizaram o adolescente quando ele saltava de um ônibus. O suspeito foi abordado e encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina.