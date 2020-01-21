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Lei Maria da Penha

Adolescente é apreendido após tentar matar a namorada a facadas em Colatina

O suspeito tem 15 anos e vai responder por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 13:16
O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste / Reprodução
Adolescente é apreendido após tentar matar a namorada a facadas em Colatina
Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido pela Polícia Militar em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, suspeito de ter esfaqueado a namorada dele,  uma jovem de 16 anos, na noite desta segunda-feira (20). A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Silvio Avidos, no mesmo município.
De acordo com informações da ocorrência da Polícia Militar, policiais foram até o bairro Vicente Soela 3 por volta das 21h. No local, o Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate da vítima. Os militares ouviram testemunhas, que deram pistas sobre o suspeito de ter cometido o crime.
A equipe da PM se deslocou até o Centro de Colatina, onde localizaram o adolescente quando ele saltava de um ônibus. O suspeito foi abordado e encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina.

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Em nota, a Polícia Civil informou que o adolescente de 15 anos responderá por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e foi apresentado à Justiça. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.

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