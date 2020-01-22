Agência dos Correios de Anchieta é assaltada duas vezes em uma semana

A agência dos Correios de Anchieta, no Centro da cidade, foi novamente assaltada nesta quarta-feira (22). A unidade também foi alvo de bandidos na última quinta-feira (16). Foram dois roubos em menos de uma semana. Em nenhum dos casos os suspeitos foram detidos.
Segundo informações da Polícia Militar, que deu apoio à ocorrência, o crime aconteceu por volta das 14h30. Um homem entrou na unidade, anunciou o assalto e levou o dinheiro que estava nos caixas. O criminoso fugiu rapidamente em um Chevrolet Celta, de cor preta, em direção a Guarapari.
Em nota, os Correios confirmam a ocorrência de assalto à agência. Informaram que a Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso. Por se tratar de assunto relacionado à segurança, a empresa disse que não passa informações do caso.
A unidade estará fechada até a finalização da perícia. Como alternativa, os moradores da região podem buscar atendimento na agência da cidade de Piúma, na rua Izaías Scherrer, 75, centro.