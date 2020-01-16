Agência de Correios de Anchieta é assaltada

Uma agência dos Correios de Anchieta, Litoral Sul do Estado, foi assaltada na tarde desta quarta-feira (15). Por conta do crime, a unidade não abriu nesta quinta-feira (16). É a segunda vez que a agência do balneário é alvo de bandidos nos últimos três meses.
O assalto foi confirmado pela assessoria de comunicação dos Correios. A quantia em dinheiro levada pelos bandidos não foi informada. A Polícia Federal foi acionada e esteve no balneário para investigar o caso.
Devido à política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações não são fornecidos detalhes da ação criminosa. A assessoria de imprensa dos Correios informou ainda que a agência está fechada para realização de perícia. A unidade só voltará a funcionar após autorização da área de segurança da companhia. Os moradores da região podem buscar atendimento na unidade dos Correios mais próxima.
No dia 23 de dezembro, a unidade também foi alvo dos bandidos. Pessoas relataram que o foco dos criminosos era o dinheiro da agência. Os funcionários não foram assaltados.