Agência de Correios de Anchieta é assaltada

Devido à política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações não são fornecidos detalhes da ação criminosa. A assessoria de imprensa dos Correios informou ainda que a agência está fechada para realização de perícia. A unidade só voltará a funcionar após autorização da área de segurança da companhia. Os moradores da região podem buscar atendimento na unidade dos Correios mais próxima.