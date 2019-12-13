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Trafico interestadual

Traficante que enviava drogas pelos Correios é preso no ES

A ação, que recebeu o nome de Rastreamento, devido à possibilidade de os envolvidos rastrearem as encomendas, já é a segunda da mesma natureza iniciada nos últimos meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 20:35

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 20:35

Operação Rastreamento cumpre mandado de prisão Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (13) pela  Polícia Federal, em Venda Nova do Imigrante, por suspeita de tráfico interestadual de drogas. De acordo com a investigação ele enviava os entorpecentes para os clientes por meio dos Correios. A operação policial, que recebeu o nome de Rastreamento devido à possibilidade de os envolvidos rastrearem as encomendas, já é a segunda da mesma natureza iniciada nos últimos meses.
As investigações começaram no dia 11 de outubro, quando foi apreendida uma correspondência contendo maconha enviada pelo investigado em uma agência dos Correios localizada no bairro Itacibá, em Cariacica. Na ocasião, o suspeito utilizou um nome falso, o que foi constatado por meio de exames periciais que descobriram a verdadeira identidade do rapaz.
De acordo com a Polícia, o uso do serviço postal para envio de entorpecentes se tornou uma estratégia amplamente adotada por traficantes. Apesar disso, as autoridades responsáveis já estão cientes e voltaram a atenção para esse modo de atuação criminosa.

CRIMES INVESTIGADOS

A Polícia Federal informou que os investigados responderão pela prática do crime previsto no artigo 33 e 40, inciso V da Lei 11.343/2006, que conta com penas que variam de 5 a 15 anos de reclusão, com possibilidade de aumento por se tratar de tráfico interestadual.

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