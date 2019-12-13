Mulher é presa por injúria racial contra agente da Guarda de Vila Velha

Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Com quem você pensa que tá falando, seu preto? Não fala comigo, seu preto!. Com essas e outras frases ofensivas, uma mulher foi presa por injúria racial após se recusar a obedecer agentes da Guarda Municipal de Vila Velha . A cozinheira Cleidiana Ladislau da Silva, de 29 anos, não pagou a fiança estipulada pela Polícia Civil e foi parar no presídio.

Os agentes da Guarda Municipal de Vila Velha faziam patrulhamento na região conhecida como Rua do Lixo, no bairro Itapoã, às 17h30, quando flagraram um grupo de pessoas no local. O ponto é conhecido por ser palco de intenso tráfico de drogas . Ao verem os agentes, diversas pessoas fugiram correndo.

Os guardas ordenaram que as pessoas parassem. Uma delas era Cleidiana. Ao ouvir a determinação, segundo os agentes, ela teria recusado, dizendo: Com quem você pensa que tá falando, seu preto? Não fala comigo, seu preto!. Enquanto revistavam a mochila dela, os agentes a alertaram sobre o ato de injúria que estava cometendo.

Ela teria continuado a falar, e comentou: Não vai roubar meu dinheiro que está na bolsa, seu preto, ao mesmo agente da Guarda. Após a nova fala, a mulher foi detida e levada para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Em depoimento à Polícia Civil, ela disse que seguia para o trabalho quando foi abordada.