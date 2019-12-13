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Ofensas racistas!

Mulher é presa por injúria racial contra agente da Guarda de Vila Velha

Com quem você pensa que tá falando, seu preto?'. Foi essa a frase que Cleidiana Ladislau da Silva, 29 anos, teria dito aos agentes da Guarda Municipal durante um abordagem. Ela foi detida, não pagou fiança e foi encaminhada ao presídio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 14:45

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 14:45

Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Com quem você pensa que tá falando, seu preto? Não fala comigo, seu preto!. Com essas e outras frases ofensivas, uma mulher foi presa por injúria racial após se recusar a obedecer agentes da Guarda Municipal de Vila Velha. A cozinheira Cleidiana Ladislau da Silva, de 29 anos, não pagou a fiança estipulada pela Polícia Civil e foi parar no presídio.
Os agentes da Guarda Municipal de Vila Velha faziam patrulhamento na região conhecida como Rua do Lixo, no bairro Itapoã, às 17h30, quando flagraram um grupo de pessoas no local. O ponto é conhecido por ser palco de intenso tráfico de drogas. Ao verem os agentes, diversas pessoas fugiram correndo.

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Os guardas ordenaram que as pessoas parassem. Uma delas era Cleidiana. Ao ouvir a determinação, segundo os agentes, ela teria recusado, dizendo: Com quem você pensa que tá falando, seu preto? Não fala comigo, seu preto!. Enquanto revistavam a mochila dela, os agentes a alertaram sobre o ato de injúria que estava cometendo.
 Ela teria continuado a falar, e comentou: Não vai roubar meu dinheiro que está na bolsa, seu preto, ao mesmo agente da Guarda. Após a nova fala, a mulher foi detida e levada para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Em depoimento à Polícia Civil, ela disse que seguia para o trabalho quando foi abordada.
A mulher reclamou da abordagem e disse que falou: Com quem você acha que está tratando, seu neguinho?. Ela foi autuada por injúria racial. A Polícia Civil arbitrou fiança de R$ 1 mil. A quantia não foi paga e a mulher foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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