Traficantes no ES misturam cocaína com remédio usado por Michael Jackson

Propofol é um anestésico muito forte, que foi encontrado no corpo de Michael Jackson quando morreu Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois suspeitos de tráfico foram presos em um apartamento em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha . Com eles, a polícia encontrou mais de 2 kg de drogas, mas o que chamou a atenção foi outra substância: o anestésico propofol, o mesmo que foi encontrado no corpo do cantor Michael Jackson quando morreu.

O titular do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), delegado Diego Bermond, explicou que o anestésico era misturado à cocaína para potencializar os efeitos da droga.

"É um anestésico muito forte, usado em pacientes que serão submetidos a cirurgias, para anestesia geral. De todas as substâncias que traficantes costumam misturar à cocaína, essa foi a mais forte que nós já apreendemos. Chamou bastante a atenção por causa do risco que a pessoa corre ao consumir uma droga assim " Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor

A polícia chegou até o local onde a dupla estava através de um aviso da polícia da Bahia, que informou que havia um traficante baiano comercializando drogas no Espírito Santo . A investigação durou duas semanas, até que os policiais chegaram à localização do apartamento. No imóvel estavam o traficante da Bahia Gilmar de Jesus Sales, de 35 anos, e Felipe Pereira da Conceição, comparsa dele.

Felipe Pereira da Conceição e Gilmar de Jesus Sales Crédito: Divulgação/Polícia Civil

"Nossa investigação culminou na abordagem de Gilmar no momento em que ele saía do apartamento. Logo em seguida os policiais foram até a residência, encontraram os entorpecentes e também outras substâncias que fazem a droga 'render', no caso da cocaína, e também uma chave de carro atrás da saboneteira do banheiro", contou o delegado.

AUTUAÇÃO

Os criminosos não quiseram dizer qual era o carro que era aberto por aquela chave. Os policiais tiveram que procurar entre os veículos na rua, até que encontraram. "Dentro desse carro havia o restante do entorpecente dentro de uma mochila", disse Bermond. No total, foram apreendidos 1 kg de maconha, 1 kg de cocaína, 405 pinos de cocaína, material para embalo e frascos de anestésico.

Gilmar e Felipe foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo o delegado, Felipe ainda tinha um agravante: em julho deste ano, ele tentou subornar os policiais com R$ 10 mil, quando foi preso com pistolas. Na época, ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e por corrupção ativa.

Com informações do G1 ES