Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Traficantes no ES misturam cocaína com remédio usado por Michael Jackson

Com eles, a polícia encontrou mais de 2 kg de drogas, mas o que chamou a atenção foi outra substância: o anestésico propofol, que era misturado à cocaína para potencializar o efeito da droga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 16:02

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 16:02

Propofol é um anestésico muito forte, que foi encontrado no corpo de Michael Jackson quando morreu Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois suspeitos de tráfico foram presos em um apartamento em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Com eles, a polícia encontrou mais de 2 kg de drogas, mas o que chamou a atenção foi outra substância: o anestésico propofol, o mesmo que foi encontrado no corpo do cantor Michael Jackson quando morreu.
O titular do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), delegado Diego Bermond, explicou que o anestésico era misturado à cocaína para potencializar os efeitos da droga.
"É um anestésico muito forte, usado em pacientes que serão submetidos a cirurgias, para anestesia geral. De todas as substâncias que traficantes costumam misturar à cocaína, essa foi a mais forte que nós já apreendemos. Chamou bastante a atenção por causa do risco que a pessoa corre ao consumir uma droga assim "
Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor
A polícia chegou até o local onde a dupla estava através de um aviso da polícia da Bahia, que informou que havia um traficante baiano comercializando drogas no Espírito Santo. A investigação durou duas semanas, até que os policiais chegaram à localização do apartamento. No imóvel estavam o traficante da Bahia Gilmar de Jesus Sales, de 35 anos, e Felipe Pereira da Conceição, comparsa dele.
Felipe Pereira da Conceição e Gilmar de Jesus Sales Crédito: Divulgação/Polícia Civil
"Nossa investigação culminou na abordagem de Gilmar no momento em que ele saía do apartamento. Logo em seguida os policiais foram até a residência, encontraram os entorpecentes e também outras substâncias que fazem a droga 'render', no caso da cocaína, e também uma chave de carro atrás da saboneteira do banheiro", contou o delegado.

AUTUAÇÃO

Os criminosos não quiseram dizer qual era o carro que era aberto por aquela chave. Os policiais tiveram que procurar entre os veículos na rua, até que encontraram. "Dentro desse carro havia o restante do entorpecente dentro de uma mochila", disse Bermond. No total, foram apreendidos 1 kg de maconha, 1 kg de cocaína, 405 pinos de cocaína, material para embalo e frascos de anestésico.
Gilmar e Felipe foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo o delegado, Felipe ainda tinha um agravante: em julho deste ano, ele tentou subornar os policiais com R$ 10 mil, quando foi preso com pistolas. Na época, ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e por corrupção ativa.
Com informações do G1 ES
Parte das drogas apreendidas com os traficantes em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Veja Também

Mulher é presa por injúria racial contra agente da Guarda de Vila Velha

Homem é preso com 100 pinos de cocaína em copo de milk shake em Vila Velha

"A gente queria curtir nossa onda em paz", diz mulher detida com árvore de Natal de maconha na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto
Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados