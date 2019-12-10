Agentes da Polícia Federal Crédito: Arquivo

Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (10), com auxílio da Polícia Militar, o líder de uma organização criminosa sediada em Laranjeiras, na Serra, que realizava roubos a agências dos Correios no Espírito Santo. A operação recebeu o nome de "Portenho", em virtude de o chefe do grupo ser chamado pelo apelido de um jogador de futebol argentino.

Your browser does not support the audio element. Líder de quadrilha que roubava agências dos Correios no ES é preso

Durante as investigações, identificou-se um grupo que assaltou a agência dos Correios de Coqueiral de Aracruz, Norte do Estado, por duas vezes, além da agência de Ibatiba  no Caparaó capixaba  e de Cariacica Sede, na Grande Vitória, roubando mais de R$ 200 mil. Ao todo, já tinham sido presos cinco integrantes do grupo criminoso, faltando apenas o líder.

Diante da identificação do possível esconderijo do líder do grupo, a Polícia Federal acionou a 14º Companhia Independente da Polícia Militar, que conseguiu dar cumprimento aos quatro mandados de prisão em desfavor do líder desse grupo, todos expedidos pela Justiça Federal do Estado do Espírito Santo. De acordo com a corporação, ele foi preso e encaminhado à Superintendência de Polícia Federal, em São Torquato, no município de Vila Velha, tendo sido ouvido e encaminhado ao sistema prisional estadual, ficando à disposição da Justiça.

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