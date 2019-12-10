Bandido assume direção de ônibus após assaltar passageiros em Vitória

Bandido assumiu direção de ônibus que seguia para Guarapari durante assalto a passageiros em Vitória Crédito: Iara Diniz

Dois homens armados com faca e arma de fogo sequestraram um ônibus de turismo e assaltaram cerca de 20 passageiros na tarde desta terça-feira (10) na Enseada do Suá, em Vitória . Durante o assalto, um dos bandidos assumiu a direção do veículo e dirigiu aproximadamente 300 metros até bater em um carro. Após a batida, os criminosos fugiram.

A dupla havia acabado de assaltar um taxista quando invadiu o ônibus, da empresa Alvorada, que seguia do Aeroporto de Vitória para Guarapari. De acordo com o motorista do veículo, de 57 anos, ao parar para uma passageira próximo a um shopping, os criminosos entraram no ônibus.

"Uma senhora deu sinal e eu parei para ela. Nesse momento, os bandidos entraram como se fossem passageiros e foram para a parte de trás do veículo. Eu nem percebi que estavam armados", relatou.

A confusão começou minutos antes do motorista arrancar com o ônibus. De acordo com ele, um grupo de aproximadamente cinco pessoas, entra elas um policial, entrou na frente do veículo, avisando que havia dois assaltantes no ônibus.

"Eles gritaram para eu não arrancar o ônibus. O policial bateu no vidro, apontou a arma em direção ao ônibus e disse que era para eu ficar parado. Só que nesse momento o bandido dentro do ônibus me ameaçou e disse que se eu não dirigisse, ele ia 'pocar' minha cabeça", contou.

PASSAGEIROS FICARAM EM PÂNICO

Desesperado e sem saber o que fazer, o motorista abriu a porta e desceu do ônibus, junto com o cobrador. Nesse momento, o bandido, que estava armado com uma arma de fogo, assumiu a direção do veículo. A situação trouxe pânico aos passageiros, que eram rendidos pelo outro assaltante na parte de trás do ônibus.

"Foi a pior situação da minha vida, eu achei que fosse morrer. Comecei a chorar achando que eles iam atirar na gente" X, 63 anos - Passageira não quis se identificar

Duas passageiras, que moram no Rio de Janeiro e visitam o Espírito Santo pela primeira vez, ficaram refém dos bandidos. Uma delas contou que quase desmaiou ao ver o criminoso armado. "A minha pressão caiu na hora, achei que fosse desmaiar quando ele tirou a faca. Nunca passei por isso no Rio de Janeiro", desabafou a aposentada de 65 anos.

PASSAGEIRO POLICIAL LUTOU COM BANDIDO

Enquanto um dos criminosos assumia a direção do veículo, o outro assaltava os passageiros, pegando celulares e dinheiro. Na tentativa de evitar o assalto, um policial federal, que estava dentro do ônibus, entrou em luta corporal com o bandido. Um outro passageiro tentou ajudá-lo, mas acabou ferido de raspão por um facão. Ele teve ferimentos leves e não precisou ser encaminhado para o hospital.

"Na hora que eu percebi o assalto e o pânico dos passageiros, parti para cima de um dos assaltantes tentando imobilizá-lo. A gente entrou em luta corporal e um outro passageiro veio me ajudar. Nisso, o bandido tirou um facão do bolso e eu me afastei para evitar que alguém se machucasse" Policial Federal, 42 anos - Passageiro

COLISÃO DURANTE FUGA

O assaltante dirigiu por aproximadamente 300 metros e só parou ao bater em um HB20 branco, próximo a um semáforo. Com a batida, a dupla de criminosos saiu correndo e fugiu, levando celulares e dinheiro dos passageiros. De acordo com a Polícia Militar, os dois assaltantes fugiram em direção ao Morro da Garrafa, no bairro Santa Helena, também em Vitória.

Após dirigir por aproximadamente 300 metros, o criminoso bateu o ônibus em um HB20, na Enseada do Suá Crédito: Iara Diniz

Por volta das 17h, o ônibus ainda estava parado próximo à Praça do Papa . A Guarda Municipal de Vitória e a polícia auxiliava no andamento do trânsito. Os passageiros foram transferidos para um outro ônibus da empresa Alvorada e seguiram para Guarapari.

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Por meio de nota, a empresa Alvorada disse que está analisando a ocorrência, dando suporte aos envolvidos e colaborando com as investigações.

Por volta das 19h, a Polícia Militar informou que nenhum suspeito foi detido.