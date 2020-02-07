Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Serra

Agência dos Correios de Jacaraípe é assaltada

A agência está fechada para realização de perícia. Os moradores da região podem buscar atendimento na unidade mais próxima, que fica em Laranjeiras

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 19:28
A agência dos Correios de Jacaraípe, na Serra, foi assaltada nesta sexta-feira (07) Crédito: Reprodução | TV Gazeta
A agência dos Correios de Jacaraípe, na Serra, foi assaltada, nesta sexta-feira (7). A Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso. A agência está fechada para realização de perícia.
De acordo com os Correios, devido à política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, não são fornecidos detalhes da ação. A unidade voltará a funcionar após autorização da área de segurança dos Correios.
Os moradores da região podem buscar atendimento na unidade mais próxima, que fica na Avenida Central, 1319, Parque Residencial, em Laranjeiras.
Os Correios disseram que têm trabalhado em parceria com as polícias Militar, Civil e Federal, além das Guardas municipais visando a troca de informações que agilize a identificação e que possibilite a prisão dos assaltantes.
Todas as agências dos Correios contam com kit de segurança composto por cofre com retardo, circuito fechado de TV e alarme monitorado. Também são alocados recursos adicionais, tais como vigilância armada, entre outros.
Com informações do G1 ES

Veja Também

Frei é assaltado a caminho de igreja em Cachoeiro de Itapemirim

Dois jovens são presos com 5,4 kg de maconha em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados