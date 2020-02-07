Agência dos Correios de Jacaraípe é assaltada

A agência dos Correios de Jacaraípe, na Serra, foi assaltada nesta sexta-feira (07) Crédito: Reprodução | TV Gazeta

A agência dos Correios de Jacaraípe, na Serra, foi assaltada, nesta sexta-feira (7). A Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso. A agência está fechada para realização de perícia.

De acordo com os Correios, devido à política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, não são fornecidos detalhes da ação. A unidade voltará a funcionar após autorização da área de segurança dos Correios.

Os moradores da região podem buscar atendimento na unidade mais próxima, que fica na Avenida Central, 1319, Parque Residencial, em Laranjeiras.

Os Correios disseram que têm trabalhado em parceria com as polícias Militar, Civil e Federal, além das Guardas municipais visando a troca de informações que agilize a identificação e que possibilite a prisão dos assaltantes.

Todas as agências dos Correios contam com kit de segurança composto por cofre com retardo, circuito fechado de TV e alarme monitorado. Também são alocados recursos adicionais, tais como vigilância armada, entre outros.