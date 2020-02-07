Frei é assaltado a caminho de igreja em Cachoeiro de Itapemirim

Estacionei e dois rapazes, sem capuz e armados, me abordaram dizendo que era um assalto. Apontaram a arma e pediram para eu ligar o carro de novo, entraram no veículo e saíram sentido ao Centro. Levaram até o controle do portão com eles, contou o frei.

Enéas disse que os bandidos não o feriram, e que chamou a Polícia Militar para registrar a ocorrência. Nunca havia sido assaltado em Cachoeiro. Na hora fiquei um pouco assustado, mas estou tranquilo. Já era um carro velhinho, de 97, tinha mais de 20 anos, concluiu.