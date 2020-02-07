Frei é assaltado a caminho de igreja em Cachoeiro de Itapemirim

Um frei, de 83 anos, foi vítima de um assalto na noite da última quinta-feira (6) no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele contou que foi abordado por dois homens armados quando chegava de carro ao pátio da Paróquia Nossa Senhora da Consolação. O veículo, um Fiat Palio, foi levado pelos bandidos.
Frei Enéas Berilli é vigário paroquial na Nossa Senhora da Consolação. Ele conta que chegou de uma viagem que fez a Anchieta, por volta das 23h20. Acionou o portão elétrico do pátio por meio do controle no carro e entrou. Os bandidos aproveitaram a abertura do portão e cometeram o assalto.
Estacionei e dois rapazes, sem capuz e armados, me abordaram dizendo que era um assalto. Apontaram a arma e pediram para eu ligar o carro de novo, entraram no veículo e saíram sentido ao Centro. Levaram até o controle do portão com eles, contou o frei.
Enéas disse que os bandidos não o feriram, e que chamou a Polícia Militar para registrar a ocorrência. Nunca havia sido assaltado em Cachoeiro. Na hora fiquei um pouco assustado, mas estou tranquilo. Já era um carro velhinho, de 97, tinha mais de 20 anos, concluiu.
Segundo a Polícia Militar, o patrulhamento foi realizado, porém, ninguém foi localizado. Outro assalto também aconteceu, momentos depois, no bairro Santo Antônio, bairro vizinho ao primeiro crime. Dois indivíduos armados roubaram outro veículo e não foram localizados.