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Reconstrução

Fábrica de pios de Cachoeiro tenta recomeçar após estragos das chuvas

Com 117 anos de existência, a empresa produz mais de 40 tipos de pios que reproduzem cantos de aves e é a única do segmento existente em toda a América Latina

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 10:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 10:33
Fábio Coelho é quem está à frente da empresa secular da família e luta para recomeçar após as enchentes que atingiram a fábrica  Crédito: Reprodução/ Arquivo pessoal
Fábrica de pios de Cachoeiro tenta recomeçar após estragos das chuvas
A chuva na região Sul do Espírito Santo deu uma trégua há mais de uma semana, mas os estragos provocadas por ela ainda são contabilizados. E, nesse sentido, a força da água não "escolhe" o que vai levar. Em Cachoeiro de Itapemirim, praticamente 117 anos de história e orgulho foram levados pela enxurrada que atingiu a fábrica de pios fundada em 1903 na cidade, a única da América Latina especializada nesse tipo de produto.

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Os pios são pequenos objetos de madeira, confeccionados a mão e que reproduzem os sons de aves da fauna brasileira e do continente. Ao todo, no local são produzidos cerca de 40 tipos diferentes de pios. As máquinas e boa parte dos materiais necessários à confecção dos mesmos foram danificados ou até mesmo estragados na enchente que invadiu o espaço e atingiu quase dois metros de altura. A informação é do empresário Fábio Coelho, atual responsável por gerir a empresa da família.
Mais de 40 tipos de pios são produzidos na fábrica de Cachoeiro Crédito: Divulgação
"Perdemos muitas coisas em madeira. Há outras que a gente nem sabe que perdeu e que só vamos descobrir na própria reorganização. Alguns materiais históricos, que já planejávamos subir com eles para o segundo andar onde teríamos a loja, também foram levados", explicou.
Criada por Maurílio Coelho, um antigo servidor do Serviço de Abastecimento e Energia da cidade, a fábrica de pios aos poucos vai sendo reerguida pelos quatro funcionários, mas as imagens de destruição ainda estão na memória.

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"A rua estava totalmente inundada. Quando vi os vídeos fiquei muito triste, pois se a rua estava naquela situação, só ficava imaginando como não estaria aqui na empresa. Foi Tristeza total, contou a afinadora Luciana Pinheiro. O sentimento dela é compartilhado pela colega de trabalho Iris, que trabalha nos tornos. "É uma tristeza, né?! Ver nosso trabalho todo perdido... muito material jogado fora, muita lama, muita destruição", disse.
Em meio à limpeza do local e a produção dos pios, Fábio se inspira no canto de uma das aves que tem o som fielmente reproduzido para seguir tocando o negócio secular da família Coelho.
Todo o espaço da fábrica foi danificado pelas chuvas que castigaram a cidade  Crédito: Reprodução/ Arquivo pessoal
"A Capoeira é a força para a gente recomeçar. A gente chora, mas tem que ter força para superar tudo isso", disse Fábio.
Os pios são produzidos de madeiras exóticas e também jatobá. Os produtos são exportados para vários países e são referenciados por conta da fidelidade na qualidade dos sons e cantos que reproduzidos.

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