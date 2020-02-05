População faz fila para comprar produto recuperado de enchente em Cachoeiro

Segundo a associação comercial do município, mais de 550 lojas foram atingidas e o prejuízo chegou a R$ 120 milhões. Agora, para tentar amenizar as perdas, comerciantes estão recuperando alguns produtos e vendendo com preços abaixo do praticado no mercado.

Nesta quarta-feira (05), clientes fizeram fila para entrar em uma loja de calçados, no Centro da cidade, que abriu as portas com vários produtos lavados e recuperados. Os descontos chegaram a 80%.

Em uma loja de roupas e acessórios infantis, a proprietária contou que perdeu 80% da sua mercadoria e que está colocando à venda o que conseguiu recuperar. "Estou vendendo produtos abaixo do preço de custo. Algumas peças que eram vendidas por mais de R$300,00, vendi por R$ 50,00. Não vamos recuperar o prejuízo, mas, pelo menos, nos anima a ter esperança. Tive filas aqui na loja ontem (04)", contou Marcela Ghiotto.