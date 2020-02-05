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Promoções no comércio

População faz fila para comprar produto recuperado de enchente em Cachoeiro

Clientes fazem filas nas portas de lojas que estão vendendo produtos abaixo do preço do custo, que foram recuperados da enchente que atingiu o município em janeiro

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 13:24
Comerciantes recuperam produtos da enchente e fazem promoção em Cachoeiro Crédito: Rafael Ferraz/TV Gazeta
Depois de enfrentar uma das maiores enchentes de sua história e ter parte do comércio atingido pelas águas do Rio Itapemirim, que subiu mais de 10 metros, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, trabalha para retomar a normalidade.
Segundo a associação comercial do município, mais de 550 lojas foram atingidas e o prejuízo chegou a R$ 120 milhões. Agora, para tentar amenizar as perdas, comerciantes estão recuperando alguns produtos e vendendo com preços abaixo do praticado no mercado.
Nesta quarta-feira (05), clientes fizeram fila para entrar em uma loja de calçados, no Centro da cidade, que abriu as portas com vários produtos lavados e recuperados. Os descontos chegaram a 80%.
Comerciantes recuperam produtos da enchente e fazem promoção em Cachoeiro Crédito: Rafael Ferraz/TV Gazeta
Em uma loja de roupas e acessórios infantis, a proprietária contou que perdeu 80% da sua mercadoria e que está colocando à venda o que conseguiu recuperar. "Estou vendendo produtos abaixo do preço de custo. Algumas peças que eram vendidas por mais de R$300,00, vendi por R$ 50,00. Não vamos recuperar o prejuízo, mas, pelo menos, nos anima a ter esperança. Tive filas aqui na loja ontem (04)", contou Marcela Ghiotto.

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