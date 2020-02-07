Cachoeiro tem bazar para ajudar comerciantes atingidos pela chuva

Começou nesta quinta-feira (06) um bazar solidário em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O evento atraiu muitas pessoas na abertura dos portões nesta tarde. A intenção dos organizadores é movimentar a economia local e ajudar 50 lojistas atingidos pela enchente, que estão vendendo seus produtos na Ilha da Luz.
Os comerciantes estão vendendo produtos a preços mais em conta. A dentista Larissa Patrão e a designer de interiores Bruna Guio se uniram com os clientes do Sul do Estado e começaram a mobilizar os comerciantes para realizar um bazar com diversos produtos recuperados após a enchente que tomou conta da cidade.
A ideia de Bruna Guio, que é especialista em design de consumo, teve início quando viu muitos estabelecimentos que ajudou a construir e preparar para o mercado serem devastados pela tempestade. "Recebemos o apoio também de muita gente para promover esta ação e tentar minimizar os prejuízos dos empresários que precisam quitar as dívidas com a aquisição dos produtos", explica.
O evento vai até sábado (8), das 10h às 22h, e a entada é gratuita. Durante o evento, há apresentações musicais e praça de alimentação com food trucks.