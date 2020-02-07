Chuva no ES: como louvor de Anderson Freire deu esperanças a vítimas

Anderson Freire canta e ora pelas vítimas das chuvas em Cachoeiro Crédito: Divulgação

No local, o artista cantou de forma improvisada e orou pelas vítimas dos desastres. A cena foi compartilhada nas redes sociais pelo prefeito da Cidade, Victor Coelho, e até a tarde desta quinta (6) já tinha cerca de 3.600 visualizações.

A ideia de fazer um louvor público partiu do próprio prefeito da cidade. Ele, que também teve a casa inundada pelas fortes chuvas, percebeu que o município ainda estava triste pelas tragédias. Como forma de tentar dar um momento de paz e carinho aos moradores, decidiu convidar os músicos Amaury Bertoqui para um encontro improvisado.

"O Anderson Freire sempre se propôs a ajudar as vítimas das chuvas, movimentando empresários para doações de eletrodomésticos. No dia da entrega dessas doações eu o convidei de forma informal para irmos com o violão e a caixa de som fazer um louvor com oração para as pessoas da cidade. Coisa simples, sem divulgação. Ele e o Amaury toparam e foi lindo. Um refrigério para os moradores e comerciantes. Um momento de paz e esperança para pessoas que estavam há dias com olhares de desânimo", explicou.

O cantor Anderson Freire contou que apesar do improviso, o encontro, que contou também com o tecladista Jakson Dias, foi um sucesso. Quem passava pelo local surpreendia-se com a apresentação e parava para assistir.