Anderson Freire faz doações para afetados pela chuva em Cachoeiro

Anderson Freire realiza campanha solidária para auxiliar moradores de Cachoeiro e Iconha atingidos pela chuva Crédito: Arquivo pessoal

Sucesso no cenário gospel, o cantor Anderson Freire se mobilizou para levar doações às vitimas das fortes chuvas que atingiram Cachoeiro de Itapemirim na semana passada. Entre os locais escolhidos, estão as comunidades de Monte Alegre, Pacotuba e Coutinho. Iúna foi a outra cidade contemplada pela iniciativa.

Com o apoio da Associação Brasileira de Música e Artes (Abramus), e de empresas da região, Freire conseguiu doações colchões, fogões e geladeiras, entre outros utensílios.

Em entrevista ao portal Pleno.News, Anderson revelou que muitas famílias receberam fogões e camas, mas a campanha também levou oração e afirmou a renovação na fé em Deus em momentos difíceis.

"Tem sido uma experiência muito forte e mergulhei para abraçar o meu Estado. A obra vai continuando e a gente não para. A igreja está unida e o povo está caminhando junto", discursa.