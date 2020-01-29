Domingos Martins mantém o 31º Sommerfest com caráter solidário

Evento, que corria o risco de ser cancelado devido ao impacto das chuvas na região, está confirmado e fará campanha de doações em prol das vítimas das enchentes

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 21:24

Redação de A Gazeta

28 jan 2020 às 21:24
Palco do Sommerfest instalado ao lado praça Arthur Gerhardt, em Campinho, Domingos Martins Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins
Domingos Martins bateu o martelo: o 31º Sommerfest vai acontecer de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, em Campinho. Porém, a realização do Carnaval 2020 na cidade continua em avaliação.
A Festa da Imigração Alemã corria o risto de não ser realizada devido ao impacto das chuvas na região Serrana e Sul do ES. Mas depois de analisar o cenário e conversar com representantes do comércio e da Associação Comercial de Domingos Martins, a prefeitura entendeu que todo o planejamento do poder público e investimento já realizado pelo comércio não deve ser desperdiçado.

Veja Também

Domingos Martins tem comunidade ilhada e 33 desabrigados em Aracê

Sommerfest 2020 promete quatro dias de festa em Domingos Martins

Assim, em parceria com o comércio local, que está mobilizado e irá contribuir financeiramente com parte dos custos do evento, decidiu realizar um evento solidário às vítimas das chuvas, a Prefeitura de Domingos Martins irá realizar a 31ª Sommerfest  Solidária.
O anúncio foi feito no Facebook da Prefeitura de Domingos Martins. "Durante toda a festa será realizada uma campanha de doação em prol das vítimas das chuvas. Mais detalhes sobre esta campanha serão divulgados em breve", diz a publicação.  Confira abaixo a programação da festa.
  • 30 de janeiro (quinta-feira)
  • 18h30: Cortejo Cultural  Ruas da Cidade = Os Tradicionais Pomeranos + Grupo de Dança Rheinland + Grupo Infantil Der Fröhliche Kreis  Palco Principal
  • 19h: Grupo Infantil Der Fröhliche Kreis  Ruas da Cidade
  • 19h30: Abertura Oficial  Palco Principal
  • 20h: Concurso Rainha da Sommerfest 2020  Palco Principal
  • 21h30: Grupo de Danças Rheinland (DM)  Palco Principal
  • 22h:Os Tradicionais Pomeranos (DM)  Palco Principal 

  • 31 de janeiro (sexta-feira)
  • 18h: 1ª etapa do Concurso do Lenhador  Coreto
  • 19h: Grupo Cultural Martinense (DM)  Palco Principal
  • 19h30:Grupo Hügelmänner Plattler (DM)  Palco Principal
  • 20h30: Banda Up Pommerish (Vila Pavão)  Palco Principal
  • 22h30: Grupo de Dança Blumen der Erde Volkstanzgruppe (DM)  Palco Principal
  • 23h: Banda Fröhlich (DM)  Palco Principal 

  • Rua de Lazer 
  • 19h: Grupo Kindertanz (MF)
  • 19h30: Grupo de Dança Grünes Tal (MF)
  • 20h30: Grupo Grünes Tal Schuhplattler (MF)
  • 21h: Grupo Pommerisch Von Minen (MG) 

  • 01 de fevereiro (sábado)
  • 8h30: Pedal do Chucrute, com saída da Praça Dr. Arthur Gerhardt
  • 12h: Eden Show do Alemão Ein  Prosit (DM)  Palco Principal
  • 13h: 2ª etapa do Concurso do Lenhador  Coreto
  • 15h: Angelino Zaager  Concertina de Melgaço (DM)  Palco Principal
  • 16h: Banda Up Pommerish (Vila Pavão)  Palco Principal
  • 18h: Desfile Cultural  Rua Principal
  • 19h30: Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho na Floresta Encantada dos Irmãos Grimm (DM)  Palco Principal
  • 21h: Banda Super Fritz (SMJ)  Palco Principal
  • 23h: Banda Fröhlich (DM)  Palco Principal 

  • Rua de Lazer 
  • 13h: Leia do Acordeon (DM)
  • 15h: Grupo de Dança da Apae (DM)
  • 15h30: Grupo de Dança Bluttenlatter Tal  (DM)
  • 16h: Gruppo Folcloristiko Pietra Azzurra (DM)
  • 16h30: Grupo de Dança de Califórnia (DM)
  • 20h: Grupo Fauhan (Vila Pavão)
  • 21h: Grupo Os Pomeranos (Santa Maria de Jetibá) 

  • 02 de fevereiro (domingo)
  • 9h: Alvorada  Grupo Cultural Martinense e bloco Os Pegajosos (DM)  Ruas da Cidade
  • 12h: Banda de Metais Pormmerwegs de Melgaço (DM)  Palco Principal
  • 13h: Grupo de Dança Rheinland Infantil (DM) - Palco Principal
  • 13h30: Grupo de Danças Juvenil Tanzfreude (DM)  Palco Principal
  • 14h: Daniele da Concertina  (DM)  Palco Principal
  • 15h: Banda Fröhlich (DM)  Palco Principal
  • 17h: Final do Concurso do Lenhador  Coreto
  • 19h: Banda de Metais Pommerchor de Melgaço (DM)  Palco Principal
  • 20h: Banda Os Tradicionais Pomeranos (DM)  Palco Principal 

  • Rua de Lazer 
  • 12h: Grupo Frau Carolin (Itarana)  Casamento Pomerano
  • 13h: Grupo de Dança Pilger der Hoffnung (Cariacica)
  • 14h: Grupo de Dança Edelstein (Lajinha da Pancas)
  • 15h: Grupo Land der Wasserfalle (Afonso Cláudio) 
  • Obs.: programação sujeita a alterações. 

Recomendado para você

Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Imagem de destaque
'Temi que meu filho tivesse câncer cerebral, mas ele havia sido envenenado com vitamina D'

