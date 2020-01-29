Domingos Martins mantém o 31º Sommerfest com caráter solidário

Domingos Martins bateu o martelo: o 31º Sommerfest vai acontecer de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, em Campinho. Porém, a realização do Carnaval 2020 na cidade continua em avaliação.
A Festa da Imigração Alemã corria o risto de não ser realizada devido ao impacto das chuvas na região Serrana e Sul do ES. Mas depois de analisar o cenário e conversar com representantes do comércio e da Associação Comercial de Domingos Martins, a prefeitura entendeu que todo o planejamento do poder público e investimento já realizado pelo comércio não deve ser desperdiçado.
Assim, em parceria com o comércio local, que está mobilizado e irá contribuir financeiramente com parte dos custos do evento, decidiu realizar um evento solidário às vítimas das chuvas, a Prefeitura de Domingos Martins irá realizar a 31ª Sommerfest Solidária.
O anúncio foi feito no Facebook da Prefeitura de Domingos Martins. "Durante toda a festa será realizada uma campanha de doação em prol das vítimas das chuvas. Mais detalhes sobre esta campanha serão divulgados em breve", diz a publicação. Confira abaixo a programação da festa.
- 30 de janeiro (quinta-feira)
- 18h30: Cortejo Cultural Ruas da Cidade = Os Tradicionais Pomeranos + Grupo de Dança Rheinland + Grupo Infantil Der Fröhliche Kreis Palco Principal
- 19h: Grupo Infantil Der Fröhliche Kreis Ruas da Cidade
- 19h30: Abertura Oficial Palco Principal
- 20h: Concurso Rainha da Sommerfest 2020 Palco Principal
- 21h30: Grupo de Danças Rheinland (DM) Palco Principal
- 22h:Os Tradicionais Pomeranos (DM) Palco Principal
- 31 de janeiro (sexta-feira)
- 18h: 1ª etapa do Concurso do Lenhador Coreto
- 19h: Grupo Cultural Martinense (DM) Palco Principal
- 19h30:Grupo Hügelmänner Plattler (DM) Palco Principal
- 20h30: Banda Up Pommerish (Vila Pavão) Palco Principal
- 22h30: Grupo de Dança Blumen der Erde Volkstanzgruppe (DM) Palco Principal
- 23h: Banda Fröhlich (DM) Palco Principal
- Rua de Lazer
- 19h: Grupo Kindertanz (MF)
- 19h30: Grupo de Dança Grünes Tal (MF)
- 20h30: Grupo Grünes Tal Schuhplattler (MF)
- 21h: Grupo Pommerisch Von Minen (MG)
- 01 de fevereiro (sábado)
- 8h30: Pedal do Chucrute, com saída da Praça Dr. Arthur Gerhardt
- 12h: Eden Show do Alemão Ein Prosit (DM) Palco Principal
- 13h: 2ª etapa do Concurso do Lenhador Coreto
- 15h: Angelino Zaager Concertina de Melgaço (DM) Palco Principal
- 16h: Banda Up Pommerish (Vila Pavão) Palco Principal
- 18h: Desfile Cultural Rua Principal
- 19h30: Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho na Floresta Encantada dos Irmãos Grimm (DM) Palco Principal
- 21h: Banda Super Fritz (SMJ) Palco Principal
- 23h: Banda Fröhlich (DM) Palco Principal
- Rua de Lazer
- 13h: Leia do Acordeon (DM)
- 15h: Grupo de Dança da Apae (DM)
- 15h30: Grupo de Dança Bluttenlatter Tal (DM)
- 16h: Gruppo Folcloristiko Pietra Azzurra (DM)
- 16h30: Grupo de Dança de Califórnia (DM)
- 20h: Grupo Fauhan (Vila Pavão)
- 21h: Grupo Os Pomeranos (Santa Maria de Jetibá)
- 02 de fevereiro (domingo)
- 9h: Alvorada Grupo Cultural Martinense e bloco Os Pegajosos (DM) Ruas da Cidade
- 12h: Banda de Metais Pormmerwegs de Melgaço (DM) Palco Principal
- 13h: Grupo de Dança Rheinland Infantil (DM) - Palco Principal
- 13h30: Grupo de Danças Juvenil Tanzfreude (DM) Palco Principal
- 14h: Daniele da Concertina (DM) Palco Principal
- 15h: Banda Fröhlich (DM) Palco Principal
- 17h: Final do Concurso do Lenhador Coreto
- 19h: Banda de Metais Pommerchor de Melgaço (DM) Palco Principal
- 20h: Banda Os Tradicionais Pomeranos (DM) Palco Principal
- Rua de Lazer
- 12h: Grupo Frau Carolin (Itarana) Casamento Pomerano
- 13h: Grupo de Dança Pilger der Hoffnung (Cariacica)
- 14h: Grupo de Dança Edelstein (Lajinha da Pancas)
- 15h: Grupo Land der Wasserfalle (Afonso Cláudio)
- Obs.: programação sujeita a alterações.