Sommerfest 2020 promete quatro dias de festa em Domingos Martins

Com o fim do Brilho de Natal, Domingos Martins já está mobilizada para o primeiro grande evento do ano. A partir do dia 30, a cidade realiza a 31º edição do Sommerfest, a festa mais alemã da região serrana.
O Festival da Imigração Alemã será realizado em quatro dias com muita festa e programação especial com diversas atividades culturais. Entre as atrações estão inclusos o tradicional cortejo cultural, apresentações de variados grupos de danças culturais, concurso e desfile da Rainha e Princesas da Sommerfest, o vigésimo ano do concurso do lenhador (uma atração divertida) e muito mais.
As atrações se apresentam nos palcos que estarão posicionados no entorno da Praça Dr Arthur Gerhardt e também da rua João Batista Wernersbach (Rua de Lazer). Vale lembrar que toda programação é gratuita.
RAINHAS E PRINCESAS
As inscrições para candidatas à Rainha, Primeira e Segunda Princesas da 31ª Sommerfest já estão abertas. Interessadas podem se candidatar até o dia 19 de janeiro, no Hotel Imperador (Av. Sen. Jefferson de Aguiar - Centro, Domingos Martins). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, e nos sábados e domingos na Casa da Cultura das 10h as 16h.
Programação da 31ª Sommerfest Festival da Imigração Alemã 2020
- 26 de janeiro (domingo)
- 9h: Celebração Ecumênica no Marco da Colonização Alemã BR 262, Biriricas
- 30 de janeiro (quinta-feira)
- 18h30: Cortejo Cultural Ruas da Cidade = Os Tradicionais Pomeranos + Grupo de Dança Rheinland + Grupo Infantil Der Fröhliche Kreis Palco Principal
- 19h: Grupo Infantil Der Fröhliche Kreis Ruas da Cidade
- 19h30: Abertura Oficial Palco Principal
- 20h: Concurso Rainha da Sommerfest 2020 Palco Principal
- 21h30: Grupo de Danças Rheinland (DM) Palco Principal
- 22h:Os Tradicionais Pomeranos (DM) Palco Principal
- 31 de janeiro (sexta-feira)
- 18h: 1ª etapa do Concurso do Lenhador Coreto
- 19h: Grupo Cultural Martinense (DM) Palco Principal
- 19h30:Grupo Hügelmänner Plattler (DM) Palco Principal
- 20h30: Banda Up Pommerish (Vila Pavão) Palco Principal
- 22h30: Grupo de Dança Blumen der Erde Volkstanzgruppe (DM) Palco Principal
- 23h: Banda Fröhlich (DM) Palco Principal
- Rua de Lazer
- 19h: Grupo Kindertanz (MF)
- 19h30: Grupo de Dança Grünes Tal (MF)
- 20h30: Grupo Grünes Tal Schuhplattler (MF)
- 21h: Grupo Pommerisch Von Minen (MG)
- 01 de fevereiro (sábado)
- 8h30: Pedal do Chucrute, com saída da Praça Dr. Arthur Gerhardt
- 12h: Eden Show do Alemão Ein Prosit (DM) Palco Principal
- 13h: 2ª etapa do Concurso do Lenhador Coreto
- 15h: Angelino Zaager Concertina de Melgaço (DM) Palco Principal
- 16h: Banda Up Pommerish (Vila Pavão) Palco Principal
- 18h: Desfile Cultural Rua Principal
- 19h30: Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho na Floresta Encantada dos Irmãos Grimm (DM) Palco Principal
- 21h: Banda Super Fritz (SMJ) Palco Principal
- 23h: Banda Fröhlich (DM) Palco Principal
- Rua de Lazer
- 13h: Leia do Acordeon (DM)
- 15h: Grupo de Dança da Apae (DM)
- 15h30: Grupo de Dança Bluttenlatter Tal (DM)
- 16h: Gruppo Folcloristiko Pietra Azzurra (DM)
- 16h30: Grupo de Dança de Califórnia (DM)
- 20h: Grupo Fauhan (Vila Pavão)
- 21h: Grupo Os Pomeranos (Santa Maria de Jetibá)
- 02 de fevereiro (domingo)
- 9h: Alvorada Grupo Cultural Martinense e bloco Os Pegajosos (DM) Ruas da Cidade
- 12h: Banda de Metais Pormmerwegs de Melgaço (DM) Palco Principal
- 13h: Grupo de Dança Rheinland Infantil (DM) - Palco Principal
- 13h30: Grupo de Danças Juvenil Tanzfreude (DM) Palco Principal
- 14h: Daniele da Concertina (DM) Palco Principal
- 15h: Banda Fröhlich (DM) Palco Principal
- 17h: Final do Concurso do Lenhador Coreto
- 19h: Banda de Metais Pommerchor de Melgaço (DM) Palco Principal
- 20h: Banda Os Tradicionais Pomeranos (DM) Palco Principal
- Rua de Lazer
- 12h: Grupo Frau Carolin (Itarana) Casamento Pomerano
- 13h: Grupo de Dança Pilger der Hoffnung (Cariacica)
- 14h: Grupo de Dança Edelstein (Lajinha da Pancas)
- 15h: Grupo Land der Wasserfalle (Afonso Cláudio)
- Obs.: programação sujeita a alterações.