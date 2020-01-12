Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Marque na agenda

Sommerfest 2020 promete quatro dias de festa em Domingos Martins

Festival da Imigração Alemã agita a região serrana capixaba a partir do dia 30 de janeiro. Confira a programação

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 17:40
Palco do Sommerfest instalado ao lado praça Arthur Gerhardt, em Campinho, Domingos Martins Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins
Com o fim do Brilho de Natal, Domingos Martins já está mobilizada para o primeiro grande evento do ano. A partir do dia 30, a cidade realiza a 31º edição do Sommerfest, a festa mais alemã da região serrana.
O Festival da Imigração Alemã será realizado em quatro dias com muita festa e programação especial com diversas atividades culturais. Entre as atrações estão inclusos o tradicional cortejo cultural, apresentações de variados grupos de danças culturais, concurso e desfile da Rainha e Princesas da Sommerfest, o vigésimo ano do concurso do lenhador (uma atração divertida) e muito mais.

Veja Também

Carnaval de Vitória: veja festas e ensaios das escolas de samba

Festa da Penha terá imagem gigante da padroeira e atrações na Praça do Papa

Kanye West vai se apresentar na festa do aniversário de SP, diz jornal

As atrações se apresentam nos palcos que estarão posicionados no entorno da Praça Dr Arthur Gerhardt e também da rua João Batista Wernersbach (Rua de Lazer). Vale lembrar que toda programação é gratuita.

RAINHAS E PRINCESAS

As inscrições para candidatas à Rainha, Primeira e Segunda Princesas da 31ª Sommerfest já estão abertas. Interessadas podem se candidatar até o dia 19 de janeiro, no Hotel Imperador (Av. Sen. Jefferson de Aguiar - Centro, Domingos Martins). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, e nos sábados e domingos na Casa da Cultura das 10h as 16h.

Programação da 31ª Sommerfest  Festival da Imigração Alemã  2020

  • 26 de janeiro (domingo)
  • 9h: Celebração Ecumênica no Marco da Colonização Alemã  BR 262, Biriricas

  • 30 de janeiro (quinta-feira)
  • 18h30: Cortejo Cultural  Ruas da Cidade = Os Tradicionais Pomeranos + Grupo de Dança Rheinland + Grupo Infantil Der Fröhliche Kreis  Palco Principal
  • 19h: Grupo Infantil Der Fröhliche Kreis  Ruas da Cidade
  • 19h30: Abertura Oficial  Palco Principal
  • 20h: Concurso Rainha da Sommerfest 2020  Palco Principal
  • 21h30: Grupo de Danças Rheinland (DM)  Palco Principal
  • 22h:Os Tradicionais Pomeranos (DM)  Palco Principal

  • 31 de janeiro (sexta-feira)
  • 18h: 1ª etapa do Concurso do Lenhador  Coreto
  • 19h: Grupo Cultural Martinense (DM)  Palco Principal
  • 19h30:Grupo Hügelmänner Plattler (DM)  Palco Principal
  • 20h30: Banda Up Pommerish (Vila Pavão)  Palco Principal
  • 22h30: Grupo de Dança Blumen der Erde Volkstanzgruppe (DM)  Palco Principal
  • 23h: Banda Fröhlich (DM)  Palco Principal

  • Rua de Lazer
  • 19h: Grupo Kindertanz (MF)
  • 19h30: Grupo de Dança Grünes Tal (MF)
  • 20h30: Grupo Grünes Tal Schuhplattler (MF)
  • 21h: Grupo Pommerisch Von Minen (MG)

  • 01 de fevereiro (sábado)
  • 8h30: Pedal do Chucrute, com saída da Praça Dr. Arthur Gerhardt
  • 12h: Eden Show do Alemão Ein  Prosit (DM)  Palco Principal
  • 13h: 2ª etapa do Concurso do Lenhador  Coreto
  • 15h: Angelino Zaager  Concertina de Melgaço (DM)  Palco Principal
  • 16h: Banda Up Pommerish (Vila Pavão)  Palco Principal
  • 18h: Desfile Cultural  Rua Principal
  • 19h30: Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho na Floresta Encantada dos Irmãos Grimm (DM)  Palco Principal
  • 21h: Banda Super Fritz (SMJ)  Palco Principal
  • 23h: Banda Fröhlich (DM)  Palco Principal

  • Rua de Lazer
  • 13h: Leia do Acordeon (DM)
  • 15h: Grupo de Dança da Apae (DM)
  • 15h30: Grupo de Dança Bluttenlatter Tal  (DM)
  • 16h: Gruppo Folcloristiko Pietra Azzurra (DM)
  • 16h30: Grupo de Dança de Califórnia (DM)
  • 20h: Grupo Fauhan (Vila Pavão)
  • 21h: Grupo Os Pomeranos (Santa Maria de Jetibá)

  • 02 de fevereiro (domingo)
  • 9h: Alvorada  Grupo Cultural Martinense e bloco Os Pegajosos (DM)  Ruas da Cidade
  • 12h: Banda de Metais Pormmerwegs de Melgaço (DM)  Palco Principal
  • 13h: Grupo de Dança Rheinland Infantil (DM) - Palco Principal
  • 13h30: Grupo de Danças Juvenil Tanzfreude (DM)  Palco Principal
  • 14h: Daniele da Concertina  (DM)  Palco Principal
  • 15h: Banda Fröhlich (DM)  Palco Principal
  • 17h: Final do Concurso do Lenhador  Coreto
  • 19h: Banda de Metais Pommerchor de Melgaço (DM)  Palco Principal
  • 20h: Banda Os Tradicionais Pomeranos (DM)  Palco Principal

  • Rua de Lazer
  • 12h: Grupo Frau Carolin (Itarana)  Casamento Pomerano
  • 13h: Grupo de Dança Pilger der Hoffnung (Cariacica)
  • 14h: Grupo de Dança Edelstein (Lajinha da Pancas)
  • 15h: Grupo Land der Wasserfalle (Afonso Cláudio)

  • Obs.: programação sujeita a alterações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados