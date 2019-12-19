Festa da Penha terá imagem gigante da padroeira e atrações na Praça do Papa

Imagem gigante de Nossa Senhora da Penha é inaugurada em Vitória em 2019 Crédito: Marcelo Prest

Em 2020, a Festa da Penha celebra 450 anos de história e, pela primeira vez, o Dia da Padroeira do Espírito Santo será feriado estadual, o que pode atrair fiéis de outros municípios do Estado fora da Grande Vitória. A festa de 2020 já conta com algumas novidades. Uma delas é a realização de atrações culturais na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, onde também ficará uma imagem de Nossa Senhora da Penha iluminada com lâmpadas coloridas.

A Comissão Organizadora da Festa informou algumas mudanças já previstas para as festividades. As missas solenes da Festa de Nossa Senhora da Penha (Romaria dos Homens, Romaria das Mulheres e Missa de Encerramento), no Parque da Prainha, em Vila Velha, serão realizadas em um espaço maior e mais confortável.

É que o palco principal e a praça de alimentação serão reposicionados para ampliar o espaço de acolhimento para o romeiro, o que deve aumentar em 20% a capacidade de público do local, segundo os organizadores.

Em entrevista à rádio CBN Vitória, o Frei Paulo Roberto Pereira, Guardião do Convento, também adiantou que a imagem iluminada de Nossa Senhora da Penha deverá voltar à Praça do Papa, na semana da Páscoa, onde também haverá atrações culturais a noite.

Outras novidades são missas às 19 horas, no Campinho, e a expectativa de volta do Auto de Frei Pedro Palácios. A Festa da Penha de 2020 acontecerá entre os dias 12 e 20 de abril