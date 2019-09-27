A próxima edição da Festa da Penha , em 2020, já tem seu tema escolhido.

"Todas as gerações me chamarão bem-aventurada" (Lucas capítulo 1, versículo 48) é a passagem bíblica que vai nortear a celebração, que vai comemorar 450 anos.

Segundo a organização da festa, o tema traz implícitos dois sentidos: tantos séculos de devoção à Maria e a perseverança do povo capixaba e dos frades, uma forma também de lembrar dos religiosos que ajudaram a cultivar a devoção no Convento da Penha.

Your browser does not support the audio element. Perseverança e devoção à Maria são os temas da Festa da Penha 2020

O versículo faz parte do Magnificat, o canto profético de Maria, a mãe de Jesus. Segundo a fé católica, pelo canto , Maria anuncia a ação de Deus que transforma radicalmente a história humana, para estabelecer nela o Reino de Deus.

"É um hino que tem no Evangelho que mostra a missão de Nossa Senhora. Pegamos essa passagem para mostrar que a festa vem ao longo das gerações, que podem beber dessa fonte de verdadeira alegria que é servir ao Senhor", explica Frei Paulo Roberto, guardião do Convento da Penha.

A comissão organizadora divulgou também o selo comemorativo dos 450 anos do evento. O símbolo remete ao Santo Rosário, que representa a união, fé e devoção dos capixabas.

Festa da Penha. O lançamento do selo e do tema contou com a participação de representantes das prefeituras da Grande Vitória e com a governadora em exercício, Jaqueline Moraes. O selo vai ficar estampado nas peças da. O lançamento do selo e do tema contou com a participação de representantes das prefeituras da Grande Vitória e com a governadora em exercício, Jaqueline Moraes.

Em 2020, pela primeira vez, todo o Estado terá feriado no Dia de Nossa Senhora da Penha, o que segundo a organização deve aumentar o público que participa da festa.

"Com o feriado no Espírito Santo, esperamos que mais fiéis possam participar dessa festa de alegria e homenagem à mãe de Jesus", reforça o frei Paulo.

São esperados, para 2020, 2,5 milhões de fiéis para a celebração.

A partir do próximo ano, o feriado estadual vai ser sempre no oitavo dia posterior ao Domingo de Páscoa, que em 2019 vai cair no dia 20 de abril.