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Convento da Penha

Perseverança e devoção à Maria são os temas da Festa da Penha 2020

Em 2020, pela primeira vez, todo o Estado terá feriado no Dia de Nossa Senhora da Penha, o que segundo a organização deve aumentar o público que participa da festa
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

27 set 2019 às 08:18

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 08:18

A próxima edição da Festa da Penha, em 2020, já tem seu tema escolhido.
"Todas as gerações me chamarão bem-aventurada" (Lucas capítulo 1, versículo 48) é a passagem bíblica que vai nortear a celebração, que vai comemorar 450 anos.
Segundo a organização da festa, o tema traz implícitos dois sentidos: tantos séculos de devoção à Maria e a perseverança do povo capixaba e dos frades, uma forma também de lembrar dos religiosos que ajudaram a cultivar a devoção no Convento da Penha. 
Perseverança e devoção à Maria são os temas da Festa da Penha 2020
O versículo faz parte do Magnificat, o canto profético de Maria, a mãe de Jesus. Segundo a fé católica, pelo canto , Maria anuncia a ação de Deus que transforma radicalmente a história humana, para estabelecer nela o Reino de Deus.
"É um hino que tem no Evangelho que mostra a missão de Nossa Senhora. Pegamos essa passagem para mostrar que a festa vem ao longo das gerações, que podem beber dessa fonte de verdadeira alegria que é servir ao Senhor", explica Frei Paulo Roberto, guardião do Convento da Penha.
A comissão organizadora divulgou também o selo comemorativo dos 450 anos do evento. O símbolo remete ao Santo Rosário, que representa a união, fé e devoção dos capixabas.
O selo vai ficar estampado nas peças da Festa da Penha. O lançamento do selo e do tema contou com a participação de representantes das prefeituras da Grande Vitória e com a governadora em exercício, Jaqueline Moraes. 
Em 2020, pela primeira vez, todo o Estado terá feriado no Dia de Nossa Senhora da Penha, o que segundo a organização deve aumentar o público que participa da festa.
"Com o feriado no Espírito Santo, esperamos que mais fiéis possam participar dessa festa de alegria e homenagem à mãe de Jesus", reforça o frei Paulo. 
São esperados, para 2020, 2,5 milhões de fiéis para a celebração.
A partir do próximo ano, o feriado estadual vai ser sempre no oitavo dia posterior ao Domingo de Páscoa, que em 2019 vai cair no dia 20 de abril. 
Em 2020, a festa de homenagem à Nossa Senhora da Penha será celebrada entre os dias 12 e 20 de abril. A programação do evento ainda não foi definida, mas deve contar, além das missas, com apresentações culturais, shows e as tradicionais romarias.

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