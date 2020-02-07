Homem aponta arma para mulher e rouba moto em Cachoeiro

Uma mulher foi vítima de assalto, na tarde desta quinta-feira (6), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ela estava manobrando uma moto e um estacionamento quando um homem entrou e apontou uma arma de fogo em sua direção.
Segundo informações da Polícia Militar, a ação aconteceu no pátio do sindicato de servidores municipais, no bairro Recanto. Na moto, havia um baú com uma carteira e o valor de R$ 52,00. Em um vídeo é possível ver o exato momento em que o homem entra no local e rende a vítima.
A polícia informou ainda que a moto Honda Biz de cor vermelha foi encontrada mais tarde, abandonada em um terreno baldio no mesmo bairro em que foi roubada. Até a manhã desta sexta-feira (7), ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.