Dois jovens são presos com 5,4 kg de maconha em São Mateus

Os jovens e a droga apreendida foram encaminhados para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Divulgação

Dois jovens de 18 e 20 anos foram presos na tarde desta quinta-feira (6), após uma denúncia anônima indicar que no local onde eles estavam havia uma grande quantidade de drogas. A prisão aconteceu no bairro Cacique, em São Mateus , na Região Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local, os militares visualizaram os dois jovens saindo de um porão de uma casa. No local, foram encontrados 5,4 kg de maconha, que estava armazenada dentro uma bolsa usada para transportar lanches.

Ao abordar os suspeitos, foi encontrado no quarto deles um pequeno frasco de plástico contendo 16 buchas de maconha embaladas para o comércio, além de uma quantia de R$ 25,00. Os jovens negaram qualquer envolvimento com o material apreendido no porão, assumindo apenas a propriedade da droga encontrada na casa deles.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus, juntamente com os entorpecentes apreendidos.