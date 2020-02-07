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Após denúncia

Dois jovens são presos com 5,4 kg de maconha em São Mateus

A droga foi encontrada em um porão e estava armazenada dentro de uma bolsa usada para transportar lanches

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 13:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 13:45
Os jovens e a droga apreendida foram encaminhados para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Divulgação
Dois jovens de 18 e 20 anos foram presos na tarde desta quinta-feira (6), após uma denúncia anônima indicar que no local onde eles estavam havia uma grande quantidade de drogas. A prisão aconteceu no bairro Cacique, em São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local, os militares visualizaram os dois jovens saindo de um porão de uma casa. No local, foram encontrados 5,4 kg de maconha, que estava armazenada dentro uma bolsa usada para transportar lanches.
Ao abordar os suspeitos, foi encontrado no quarto deles um pequeno frasco de plástico contendo 16 buchas de maconha embaladas para o comércio, além de uma quantia de R$ 25,00. Os jovens negaram qualquer envolvimento com o material apreendido no porão, assumindo apenas a propriedade da droga encontrada na casa deles.

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Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus, juntamente com os entorpecentes apreendidos.
Em nota, a Polícia Civil informou que os dois conduzidos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhados ao sistema prisional.

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