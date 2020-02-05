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Time amador anuncia o goleiro Bruno, mas São Mateus mantém negociações

A Associação Registanea Esporte Clube anunciou que contratou Bruno para disputar campeonatos amadores em Varginha-MG

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 18:57
Bruno deve disputar competições amadoras emVarginha-MG Crédito: Divulgação/Assessoria Registanea
O goleiro Bruno, condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio, foi oferecido ao São Mateus, mas como se trata de uma negociação complexa, o time do Norte do Estado mantém cautela com o atleta. Enquanto isso, na tarde dessa quarta-feira (05), a Associação Registanea Esporte Clube anunciou que contratou Bruno para disputar campeonatos amadores em Varginha-MG. 
O portal Globoesporte.com confirmou a informação com o presidente da equipe. "Realmente ele já assinou [contrato] e vai disputar o Amador com a gente. Fomos atrás dele e conversamos para ver se era cabível a ele, e chegamos a um acordo. Ele não vai precisar pedir para Justiça pois ele está em liberdade pra ficar em Varginha", afirmou Rafael Lecca ao portal. 

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Mesmo após o anúncio, o São Mateus segue negociando com o goleiro. Para os membros da diretoria, por se tratar de um contrato no futebol amador, o acerto de Bruno com o time de Varginha-MG não interfere em uma negociação de um clube profissional. O goleiro segue como alvo do Pit Bull do Norte.

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