Time amador anuncia o goleiro Bruno, mas São Mateus mantém negociações

Bruno deve disputar competições amadoras emVarginha-MG Crédito: Divulgação/Assessoria Registanea

O goleiro Bruno, condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio, foi oferecido ao São Mateus, mas como se trata de uma negociação complexa, o time do Norte do Estado mantém cautela com o atleta. Enquanto isso, na tarde dessa quarta-feira (05), a Associação Registanea Esporte Clube anunciou que contratou Bruno para disputar campeonatos amadores em Varginha-MG.

O portal Globoesporte.com confirmou a informação com o presidente da equipe. "Realmente ele já assinou [contrato] e vai disputar o Amador com a gente. Fomos atrás dele e conversamos para ver se era cabível a ele, e chegamos a um acordo. Ele não vai precisar pedir para Justiça pois ele está em liberdade pra ficar em Varginha", afirmou Rafael Lecca ao portal.