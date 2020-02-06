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Norte do ES

Carro pega fogo e interrompe trânsito por uma hora em São Mateus

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio são desconhecidas e o proprietário do automóvel não solicitou a perícia

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 19:03
Carro pega fogo em São Mateus Crédito: Reprodução
Um carro pegou fogo em São Mateus, no Norte Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (6). O incêndio aconteceu na Rua Monsenhor Guilherme Schmitz, no bairro Sernamby. Ninguém ficou ferido.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou quando o Ford Ka ainda estava em movimento. O motorista parou o carro, ele e os ocupantes conseguiram sair sem ferimentos. Uma equipe dos bombeiros esteve no local e controlou as chamas, mas o veículo ficou completamente destruído. As causas do incêndio são desconhecidas e o proprietário do automóvel não solicitou perícia.
Carro pega fogo em São Mateus Crédito: Reprodução
Ainda, segundo informações do Corpo de Bombeiros, o trânsito ficou interrompido na rua por cerca de uma hora. Policiais militares estiveram no local e ajudaram a controlar o fluxo de veículos.

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