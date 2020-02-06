Carro pega fogo e interrompe trânsito por uma hora em São Mateus

Um carro pegou fogo em São Mateus, no Norte Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (6). O incêndio aconteceu na Rua Monsenhor Guilherme Schmitz, no bairro Sernamby. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou quando o Ford Ka ainda estava em movimento. O motorista parou o carro, ele e os ocupantes conseguiram sair sem ferimentos. Uma equipe dos bombeiros esteve no local e controlou as chamas, mas o veículo ficou completamente destruído. As causas do incêndio são desconhecidas e o proprietário do automóvel não solicitou perícia.