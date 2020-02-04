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Sorte grande

Apostador de São Mateus ganha mais de R$ 600 mil na Lotofácil

Sortudo acertou 15 dezenas e vai embolsar R$ 646.859,02. Confira os números sorteados nesta segunda-feira (03)

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 22:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 22:20
Jogo da Lotofácil Crédito: Divulgação
Moradores do Norte do Espírito Santo estão numa maré de sorte nos últimos dias. Depois de um apostador de Aracruz ganhar mais de R$ 100 mil na Lotofácil, esta noite foi a vez de um sortudo de São Mateus ganhar no mesmo jogo. Mas agora o prêmio foi mais gordo.
A aposta ganhadora do ES vai levar para casa R$ 646.859,02 por ter acertado 15 dezenas. Junto com ele, outros dois apostadores embolsarão a mesma quantia cada um. Eles são de Curitiba e Tucurui (Pará).
As dezenas sorteadas na noite desta segunda-feira (03) foram: 02, 03, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24 e 25. O concurso é o de número 1924.
Quem fez 14 acertos vai levar R$ 1.252,57. 13 acertos: R$ 25; 12 acertos: R$ 10; e 11 acertos: R$ 5.

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